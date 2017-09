Wielkie polskie fortuny powstaną poza UE - Pisula

Ataków na Polskę ze strony Niemiec czy Francji upatrywałbym w kategoriach ekonomicznych, a nie politycznych. E. Macron zaczął krytykować nasz kraj od momentu kiedy Whirpool zamknął fabrykę we Francji i przeniósł ją do Polski. A. Merkel na pewno też zauważyła, że biznes ucieka z Niemiec do Polski. Stara Europa nie czuje się z tym komfortowo - mówił na antenie wPolsce.pl prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH) Tomasz Pisula

Zdaniem Pisuli to co przyciąga zagranicznych inwestorów to szybkie tempo wzrostu gospodarczego zbliżone do 4 proc., 20 lat nie przerwanego wzrostu rozwoju gospodarczego (średnio o 1,32 proc. wyższy niż średnia europejska), dobra pozycja Polski w światowych rankingach.

Według Banku Światowego, Polska jest na 20 pozycji, światowego rankingu jakości robienia interesów, mamy przewidywalny system podatkowy, polityczny, wykwalifikowaną kadrę, własną walutę poprzez, którą cały czas możemy podnosić konkurencyjność polskiej gospodarki - dodaje Tomasz Pisula, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem zastępcą redaktora naczelnego Gazety Bankowej

Aktualnie mamy 40 proc. wzrost inwestycji amerykańskich, 3 - krotny inwestycji koreańskich i 2 -krotny japońskich.

W tej chwili przede wszystkim inwestorzy zagraniczni skupieni są głównie na obsługę rynku wewnętrznego Polski, teraz zmieniamy kierunek na bardziej eksportowy, tak by ekspansja na inne rynki odbywała się z Polski - dodaje prezes PAIiH

Jego zdaniem polscy przedsiębiorcy mają szansę zbudować swojej fortuny na rynkach krajów trzecich, a nie w Europie Zachodniej.

Uważam, że polskie fortuny mogą powstać poza UE. Nie możemy być wiecznie uzależnieni od dobrej koniunktury w UE. Należy szukać nowych rynków, dlatego też przenosimy ciężar z Europy Zachodniej, na kraje trzecie. Mamy konkurencyjne produkty, po konkurencyjnych cenach, w stosunku do firm ze starej Europy. Możemy wygrać na mniej nasyconych rynkach, biedniejszych krajów, tam gdzie mamy przewagę konkurencyjną - twierdzi Pisula

Według jego zapowiedzi do końca roku PAIiH otworzy 10 kolejnych biur handlowych m.in.: Dubaju, Dżakarcie i Singapurze. Do końca 2019 r. ma ich powstać 70 na całym świecie.