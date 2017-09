Polacy częściej wypoczywają za granicą

Wakacje powoli się kończą, pojawiają się pierwsze podsumowania tego sezonu w biurach turystycznych

Najbardziej popularnym kierunkiem była Grecja – i to mimo 10 proc. wzrostu cen pobytów w tym kraju. Sporo zyskał Egipt, który wszedł do pierwszej piątki najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych wyjazdów Polaków. Ale w tym przypadku duży wzrost ten efekt niskiej bazy, rok temu bowiem zainteresowanie wypoczynkiem w tym kraju było stosunkowo niskie.

Jak wynika z danych biur podróży, średnia cena wyjazdu zagraniczne go w tym roku wyniosła 2300-2500 zł – powiedziała Marzena Markowska.

Wzrost liczby wyjazdów zagranicznych nie oznacza, że mniej Polaków spędziło wakacje w kraju. Wprost przeciwnie – ich również przybyło.

Co roku większość z Polaków spędza wakacje w kraju. Takie decyzje podejmuje około 70 proc. wypoczywających i te proporcje od dawna się nie zmieniają. Tak było i w tym roku. To, że więcej Polaków wyjechało za granicę, oznacza, że rośnie cały rynek – powiedziała przedstawicielka POT.

W kraju gościmy coraz więcej turystów z zagranicy. Jak wynika z danych POT, nasz kraj jest coraz lepiej postrzegany jako miejsce wypoczynku.

Ludzie, którzy specjalizują się w wyjazdach do Polski, potwierdzają, że konkurencyjność wyjazdów do Polski bardzo wzrosła. Nowe inwestycje, nowe lotniska i połączenia lotnicze, również przewoźnicy, oferujący połączenia wewnątrz kraju powodują, że mamy coraz więcej do zaoferowania turystom z zagranicy – powiedziała Marzena Markowska.