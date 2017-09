Stawiamy na sektor MSP - R. Pałac z PZU

Rynek małych i średnich firm (MSP) będzie dla nas obszarem kolejnego wzrostu, bardzo stawiamy na ten rynek. Katalizatorem zmian i rozwoju tego rynku MSP będzie przyszłoroczna reforma emerytalna, gdzie de facto wszyscy pracownicy na rynku będą objęci tym programem, który jest bardzo dobry i pozwala rzeczywiście zbudować kapitał i zabezpieczenie na przyszłość - mówił podczas Wywiadu Gospodarczego, w telewizji wPolsce.pl, Roman Pałac prezes PZU Życie

Jego zdaniem obszar benefitów staje się dla pracowników.

Jednym z głównych zapisów reformy emerytalnej jest ograniczenie opłat za zarządzanie, która ma być w granicach 0,6 proc.

Zdaniem Pałaca,będzie to stawka, która nie będzie w stanie zawsze pokryć kosztów, dlatego też, ten zapis mocno zawęża pole manewru jeśli chodzi o konkurowanie ceną,pomiędzy ubezpieczycielami.

Według zapowiedzi prezesa PZU Życie, firma intensywnie już przygotowuje się do reformy emerytalnej mimo tego, że nie znane są jeszcze wszystkie jej założenia.

Dla nas jest bardzo ważna strona techniczna, IT - będziemy musieli zbudować nowe systemy do obsługi, tak żeby organizacyjnie być dobrze przygotowywanym do obsługi klientów po wprowadzeniu reformy emerytalnej - mówi Pałac z PZU Życie.

Od strony produktowej wiemy jak chcemy to zrobić, będą to bardzo bezpieczne produkty - na dziś więcej nie mogę powiedzieć - dodał Pałac.