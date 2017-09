Domowy druk 3D dla każdego

Z domowej drukarki 3D może korzystać każdy. Pasjonat gier może dzięki niej tworzyć figurki, a projektantka biżuterii może stworzyć własną, całkowicie spersonalizowaną linię biżuterii – powiedział Karol Górnowicz, prezes firmy Skriware, w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl

Druk 3D to technologia, która jest coraz szerzej wykorzystywana. Przykładem może być rosyjski satelita, który został stworzony w tej technologii i niedawno wyniesiony w kosmos.

Ale firma Skriware zajmuje się przede wszystkim drukarkami do użytku domowego.

Domową drukarkę 3d może wykorzystać każdy, kto chce przenosić swoje pomysły do rzeczywistości. Pasjonat gier może tworzyć własne rodzaje figurek, można stworzyć własną linię biżuterii, w pełni spersonalizowaną i niskim kosztem. My zaś sądzimy, że w ten sposób można rozwijać umiejętności, czy to związane z nauką, technologią czy sztuką – powiedział Karol Górnowicz.