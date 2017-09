SSE stają się parkami technologicznymi - Kensbok

W tym roku udzieliliśmy do końca sierpnia ok. 53 zezwoleń na łączną kwotę ok 1,5 mld zł. Praktycznie co tydzień rozpatrujemy kolejne wnioski o zezwolenia. Są to w przeważającej większości, 70 proc. polskie firmy i małe i duże. Są to więc inwestycje rzędu 9 mln zł, ale i również 100 mln zł - poinformował Andrzej Kensbok wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie wPolsce.pl

Wiceprezes Kensbok pytany był również o ogromną inwestycję LG Chem w podwrocławskich Kobierzycach, gdzie ma być produkowane baterie do samochodów elektrycznych.

W tej chwili Koreańczycy uruchamiają pierwszy etap fabryki. Ze źródeł koreańskich wiemy, że będą składane kolejne wnioski inwestycyjne, które będą rozpatrywane w najbliższym czasie. Łączna wartość następnych etapów tej inwestycji przekroczą 6 mld zł. - mówił Kensbok wiceprezes ARP, w rozmowie ze Stanisławem Koczotem zastępcą redaktora naczelnego Gazety Bankowej.

Jak dodał ARP, przedstawi koncernowi LG listę potencjalnych polskich kooperantów.

Chcemy żeby polskie przedsiębiorstwa nie tylko mogły produkować jakieś komponenty, ale również żeby mogły włączyć się w szersze procesy technologiczne - mówił wiceprezes ARP.

Wiceprezes również wspomniał o polskich firmach, które dzięki działalności w SSE i pomocy Agencji zrobiły globalną karierę.

Dzięki naszej inwestycji w podwarszawskie zakłady WZM, firma ta pod własną marką eksportuje ok. 80 proc. swojej produkcji rozpylaczy do silników diesla, do USA. Udzieliliśmy wsparcia finansowego również upadającym zakładom Cegielskiego. Dziś firma jest w przededniu podpisania dużego kontraktu z PKP - wymienia Kensbok.

Agencja Rozwoju Przemysłu może udzielać pożyczek, albo obejmować udziały w spółkach. Nie jest objęta prawem bankowym. Inwestuje w projekty restrukturyzacyjno - rozwojowe.