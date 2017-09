Luka emerytalna będzie rosnąć - Uszpolewicz

Rządowy projekt reformy emerytalnej jest dobrym pomysłem, idącym we właściwym kierunku. Kibicuje tej reformie żeby się udała - mówił w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie wPolsce.pl Adam Uszpolewicz prezes Aviva

Jego zdaniem podstawą systemu emerytalnego jest stabilność, nie może być on zmieniany co kilka lat. W takiej formie jak jest zapowiedziany powinien obowiązywać co najmniej 10 -20 lat, tak by odbudować mocno nadszarpnięte zaufanie Polaków.

Zaufanie Polaków do systemu inwestowania, oszczędzania czy tego emerytalnego zostało ostatnio mocno nadszarpnięte i nie będzie go łatwo odbudować. Szczególnie ruch poprzedniej ekipy, który pozbawił 50 proc. przyszłej emerytury. Realne środki zostały zastąpione zapisem księgowym, jakąś obietnicą państwa to spowodowało utratę zaufania Polaków w ogóle do całego systemu emerytalnego - powiedział prezes Aviva w rozmowie z Maciejem Wośko redaktorem naczelnym Gazety Bankowej

Ponadto Polacy nie należą do oszczędnych narodów. Jak wskazuje prezes Aviva stopa oszczędzania w Polsce wynosi 2 proc., podczas gdy w Czechach 5 proc., a w Niemczech 10 proc.

To jest kwestia świadomości, którą należy systematycznie budować - dodaje Uszpolewicz.

Przerzucanie problemu czy nawet obowiązku zorganizowania programu emerytalnego na pracodawcę w dużej mierze może rozwiązać ten problem, szczególnie jeśli to będzie obligatoryjne.

Reforma - zdaniem Uszpolewicza - jest praktycznie kalką tych systemów, które obowiązują w Nowej Zelandii, Turcji czy Wielkiej Brytanii.

Według projektu rządowego każda firma zatrudniająca powyżej 19 osób powinna zaproponować Pracowniczy Program Emerytalny zachęcający do oszczędzania, z myślą o emeryturze. Nie wiemy jednak czy program w Polsce się przyjmie. O ile w krajach anglosaskich działa dobrze, to w Turcji gdzie został niedawno przyjęty, ponad 60 proc. ludzi wypisuje się z tych programów to jest kwestia świadomości, którą musi zbudować zarówno branża ubezpieczeniowa jak i rząd- mówił w Wywiadzie Gospodarczym prezes Aviva.

Wyzwania są poważne w związku z demografią. Luka emerytalna będzie rosła, będzie coraz więcej emerytów,a mniej osób będzie pracowało. System kapitałowy musi być zbudowany bo inaczej finansów publicznych po prostu nie starczy na sfinansowanie lawinowo przybywających emerytur. Drugim wielkim wyzwaniem jest służba zdrowia bo wiadomo, że osoby starsze bardziej ją obciążają - twierdzi Uszpolewicz z Aviva.

Jego zdaniem system świadczeń refinansowanych przez państwo jest najszerszy w Europie co powoduje przeciążanie systemu bo wydłużają się kolejki w NFZ.

Dotychczas żaden rząd nie zdecydował się na zachęty do prywatnych ubezpieczeń. Jednak w końcu politycy będą musieli na ten niepopularny krok się odważyć. Tak jak jest to w Europie.Część świadczeń ponad standardowych powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń, a część z państwowych - dodaje prezes Aviva

Realistycznie patrząc o ile nie chcemy zwiększyć kosztów pracy i składek do NFZ to takie ubezpieczenia będą musiały być wprowadzone.