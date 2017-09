Przełom i nowe porządki w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach, Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała w Kielcach umowę na dostawę 53 tys. Karabionków Grot dla polskiej armii.

Przełomowość tego kontraktu polega na tym, że polskie wojsko po raz pierwszy będzie używało polskiego karabinu, w cłaości wytworzonego w fabryce Łuczniku. Wcześniej korzystały. Jest to przełom, a jednocześnie doskonały sprzęt, dużo lepszy od używanego obecnie. Dopiero decyzja Anotiego Macierewicza pozwoliła na przyspieszenie i podpisanie kontraktu - powiedział Błażej Wojnicz, prezes PZG.

Kwota kontraktu to pół miliarda złotych. Kontrakt w całości realizowany będzie w Łuczniku. Dzięki temu fabryka ma zakontraktowanych następnych kilka lat pracy. Dzięki temu w Łuczniku powstanie też jedna z najnowszych linii produkcyjnych karabionów w Europie. Podpisanie kontraktu może też uwolnić potencjał karabinka eksportowy Grotu i PZG.

Potrzeby wojska są dużo większe. Podpisanie tego kontraktu stwarza nam także możliwości eksportowe. Było zainteresowaie tym karabinkiem bardzo duże, ale zawsze było pytanie, czy jest on używany przez wojsko polskie. Zawsze jest takie pytanie, czy karabin jest używany przez jakiekolwiek wojsko. Z reguly jest używany przynajmniej przez wojsko producenta. Teraz już tak będzie. Dla nas jest to przełom.

Pierwsze karabinki trafią do polskiego wojska jeszcze w tym roku. Szczegóły objęte są na razie tajemnicą.

PZG wprowadza także Centrum usług biznesowych. Ma ono pozwoli nam na zaoszczędzenie konkretnych pieniędzy. Zakupy w grupie wynoszą około 2 mld zł. Na wspólnych zakupach można zaoszczędzić do 40%. Jest to też sposób na przejrzystość postępowań prowadzonych w grupie.

Zdiagnozowaną przez nas przyczyną że PZG nadal nie jest silną grupą było to, że podmioty w składzie grupy prowadziły swoją autonomiczną politykę. Trend na świecie jest taki, że podmioty się konsolidują i działają w porozumieniu. Teraz my będziemy decydować centralnie o kierunkach i działaniach spółek z grupy. Własny podmiot nie będzie działał już tylko we własnym interesie, ale w interesie całej spółki. Jesteśmy obecnie na etapie wprowadzania kodeksu spółek grupy, którym spółki od tej pory będą się kierować.