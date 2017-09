Poprzednie rządy zaprosiły oszustów podatkowych do Polski

Pomimo tego, że państwo polskie miało dostęp do informacji, nie robiło nic żeby chronić przed oszustami podatkowymi. Było to, jak zaproszenie dla tych, którzy chcieli okradać Polskę - mówił Artur Soboń poseł PIS i członek sejmowej komisji finansów publicznych w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl.

Jak policzyło Ministerstwo Finansów, w latach 2005-2015 firmy z siedzibą w Unii Europejskiej wypłaciły sobie z polskich spółek aż 538,5 mld zł. W tej kwocie znalazły się zarówno dywidendy z zysków firm z siedzibą w Polsce, jak również różnego rodzaju płatności odsetek, wynagrodzenia za usługi doradcze oraz za tzw. wartości niematerialne i prawne.

W tym samym okresie dostaliśmy z Unii Europejskiej – po odliczeniu składki członkowskiej, wpłacanej przez nasz kraj do Brukseli – 360,2 mld zł. To oznacza, że dostaliśmy z Unii zaledwie 2/3 tego, co wypłaciliśmy firmom z tzw. starych krajów członkowskich.

Jeśli chodzi o dywidendy, to są oczywiście duże pieniądze i każdy ma prawo do zysków i ich transferu do właściciela. Tak duże dywidendy oznaczają gigantyczne zyski, więc Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla dużych przedsiębiorstw, tych ponadnarodowych, ze starej UE. Jeśli ktoś dzisiaj mówi, że cofnie nam fundusze europejskie, to powinien przeczytać te dane. To się nikomu nie opłaca – mówi poseł Soboń.

I dodaje, że te dywidendy są minimalnie opodatkowane. Jako Polska jesteśmy wśród tych państw, które najchętniej by zaangażowało się jak najszerzej w walkę z agresywnymi optymalizacjami podatkowymi czyli de facto unikaniem podatków.

Gdybyśmy zestawili transfery z tym, co nieustannie słyszymy z ust decydentów z Komisji Europejskiej, to okazuje się, zanim my weszliśmy do UE, to wcześniej Unia weszła do Polski. Tylko to, że formalnie weszliśmy nie oznacza, że tam jesteśmy równorzędnym graczem, nie pozwala nam się niestety do dzisiaj współdecydować o kluczowych dla Europy kwestiach związanych z wolnym rynkiem – dodaje poseł PIS.

I jak dodaje, jeśli Europa ma być bogata, to sensem tej integracji jest wymiana towarów, ludzi. Podatki w państwach europejskich de facto płacą małe i średnie firmy, a zniesienie granic sprzyja oszustom. Polska traciła na podatku VAT grube miliardy.

Państwa członkowskie, które postanowiły chronić swoich obywateli i własne budżety - czyli dokładnie odwrotnie jak premier Tusk czy premier Kopacz - po prostu to robiły - i takie tłumaczenie, że Unia ma ograniczenia w zakresie systemu VAT jest półprawdą, bo inne kraje, które są w UE, takie zmiany wprowadziły i my dzisiaj je wprowadzamy – mówi Soboń.

Za przykład podał wzrost wielkości eksportu kawy do Czech. „Jeśli np. eksport kawy z Polski do Czech wzrasta o 1000 procent, to jest coś nie tak. (…) Wszyscy wiedzieli, że tego typu proceder istnieje.” I dodał, że nie robienie niczego - przez te lata - było zaproszeniem tych, którzy chcieli okradać Polskę.

Pomimo, że państwo polskie miało dostęp do informacji, nie robiło nic żeby przed tym chronić – mówił w programie.

I dodał, że dzisiejsze sukcesy, coraz wyższe wpływy podatkowe każdego roku, jest tym, co powinniśmy zrobić pięć lat temu. „Dzisiaj Polska byłaby bogatszym państwem”.

Jak dodał, gdyby zasady - jeśli chodzi o VAT - były jednakowe w całej UE, nie byłoby problemu wyłudzania tego podatku.

Najbardziej sensowną drogą dla UE i dla nas jest powrót do traktowania UE jako inicjatywy międzyrządowej – powiedział poseł Soboń.

Czytaj także: Wydrenowali Polskę na ponad pól biliona złotych