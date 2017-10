160 mln zł oszczędności dzięki lekowi, którego opracowanie chciało zablokować NCBiR

Science Pharma to firma, która kilka lat temu podjęła próbę opracowania własnego leku przeciwzakrzepowego, podawanego pacjentom m.in. przy operacjach czy w przypadku złamań

Rozwój leku to długi proces – trwało to 8 lat – i jest to proces kosztowny, bez wsparcia zewnętrznego byśmy sobie nie poradzili. W ten projekt zainwestowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wyłożyła 11,5 mln zł – powiedziała Monika Laskowska-Mirończuk, dyrektor zarządzający Science Pharma, w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl.