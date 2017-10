Nie można przegapić bumu na auta elektryczne

Wszystkie koncerny motoryzacyjne przygotowują się do walki o rynek samochodów elektrycznych – uważa Maciej Mazur, dyrektor zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych. Jak mówił w „Wywiadzie gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl, proces rozwoju elektromobilności obliczony jest na wiele lat, ale już teraz widać, że jesteśmy świadkami rewolucji w branży motoryzacyjnej.

Odniósł się do wyników badań „Motobarometr 2017 nastroje w branży automotive”, z których wynika, że tylko 15 procent wśród producentów wyposażenia samochodów, części i silników uważa, że realizacja programu elektromobilności w Polsce jest w stanie wykreować realny popyt na auta elektryczne.

Nadal powinniśmy być optymistami jeśli chodzi o rozwój elektromobilności, raport jest ciekawy, ale to jest początek drogi. Ten początek drogi oznacza, że za planami muszą pójść konkretne działania. Czekamy na projekt ustawy dotyczący paliw alternatywnych. (…) Teraz rzeczywiście zainteresowanie samochodami elektrycznymi jest bardzo duże, ale chęć zakupowa jest stosunkowo niewielka – mówił Mazur.

Odniósł się także do wątpliwości branży motoryzacyjnej, dla której milion samochodów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach w 2021 roku jest niemożliwy do uzyskania.

Milion samochodów to jest taka liczba która wzbudza zainteresowanie i do tego powinniśmy dążyć, ale jeśli w efekcie będzie to 700 tys. czy choćby pół miliona, to już jest to sukces. Morgan Stanley spekuluje, że w 2020 roku blisko 3 proc. samochodów rejestrowanych to będą auta elektryczne – mówił Mazur.

I dodał, że ten rynek zmienia się bardzo szybko.

Podczas targów we Frankfurcie było widać, że każdy koncern ma plany dotyczące aut elektrycznych. Koncerny prezentowały swoje projekty aut elektrycznych. Widać, że włączyły się bardzo aktywnie w ten wyścig w dziedzinie elektromobilności. Skala produkcji przełoży się na to, że będą one tańsze, a do tego dochodzą wszystkie zapowiedzi rozwoju infrastruktury – powiedział.

Dodał, że to nie będzie się działo z dnia na dzień, „to jest proces obliczony na wiele lat, ale jesteśmy świadkami rewolucji w branży motoryzacyjnej”.

Jak mówił Polska elektromobilność musi jeszcze w pewnych obszarach gonić świat, ale w niektórych mamy sukcesy, których nie powinniśmy zaprzepaścić.

W segmencie autobusów elektrycznych jesteśmy w czołówce. Z wielu, docierających do nas informacji, wynika, że nasze koncerny wysyłają takie autobusy nie tylko do polskich miast, ale także zagranicę. 2-3 tygodnie temu usłyszeliśmy zapowiedź ministerstwa finansów, że zostanie zniesiona akcyza, że zostaną wprowadzone ułatwienia do posiadania aut elektrycznych. Cały czas jesteśmy na początku drogi i róbmy wszystko, żeby ten peleton nam nie odjechał – mówił Mazur.

Jak dodał, należy spodziewać się także spadku cen, które jak na razie nie zachęcają do kupna samochodów elektrycznych. Z badań wynika, że prawie 40 proc. nigdy nie rozważało zakupu auta elektrycznego.

Badanie przeprowadzaliśmy w czerwcu, przed rozwojem elektromobilności w Polsce i zapowiedziami koncernów, ale spodziewam się, że teraz - gdybyśmy przeprowadzali kolejne badanie - zainteresowanie byłoby dużo większe. Tym bardziej, że ceny będą szły w dół. Jeżeli do tych spadających cen dołożymy model wsparcia, to się okaże, że to auto jest już w naszym zasięgu. Jeśli dojdzie do tego łatwiejsze i tańsze ładowanie, a jak zapowiada resort energii będzie to specjalna taryfa nocna, to będzie to korzyść dla naszej kieszeni – mówił.

I dodał, że wszystkie państwa wchodzą w ten rynek, a to oznacza, że te ceny będą spadały, a tym samym producenci zaczną konkurować nie tylko ceną, bo to nie wystarczy, ale także jakością.