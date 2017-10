Greszta: Dziś biznes odchodzi od ściśle filantropijnej działalności

Rozwiązania problemów społecznych to dzisiaj integralna część prowadzenia biznesu – mówiła Małgorzata Greszta partner zarządzający w CSR Consulting w rozmowie ze redaktorem Stanisławem Koczotem w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie w Polsce.pl

Dziś filozofia działania firm jest inna niż kiedyś.

Wyraźnie biznes odszedł od takiej stricte filantropijnej działalności dawania pieniędzy na cele społeczne. Obecnie sposób myślenia jest następujący: na ile poprzez swoje produkty i usługi mogę przyczynić się do rozwiązywania jakiś problemów społecznych np. jeżeli mówimy o niedożywieniu pewnej grupy społecznej, firma wprowadza na rynek produkty tańsze, które ta część społeczeństwa może kupić - wyjaśniała Greszta z CSR Consulting

Takie podstawowe działania powinny być przemyślane długoterminowe i związane z branżą – dodała.

Jej zdaniem te działania związane z podstawową działalnością firmy są najbardziej efektywne tzn. jeżeli firma jest z branży spożywczej, ma najlepsze kompetencje związane w zakresie zdrowego żywienia - twierdzi Greszta.

Jej zdaniem, w Polsce bardzo wiele tego typu działań prowadzonych jest na poziomie lokalnym, bo to tam firma ma bliższe relacje z mieszkańcami, z lokalnymi interesariuszami

Te relacje lokalne są bardzo ważne i potrzebne w biznesie , ale jest też wiele ogólnopolskich programów budujących świadomość marki, które też przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych np. związanych z ochroną środowiska czy edukacją - twierdzi Greszta z CSR Consulting.

Również dla samej firmy CSR spełnia bardzo ważne funkcje.

Zdaniem partnera zarządzającego w CSR Consulting przede wszystkim jest elementem zarządzania ryzykiem.

W rozmowach z lokalnymi partnerami biznesowymi można również wyłapać pewne słabości, które w dłuższej perspektywie czasu może w jakiś sposób zaszkodzić biznesowi, który prowadzimy. CSR pomaga również w znalezieniu nowych nisz, w której można poszerzyć działalność- dodała Greszta.

Takie strategiczne spojrzenie na społeczną odpowiedzialność biznesu to stały element zarządzania patrzenie na to co jest wokół, jakie są trendy i jak nasza firma w te trendy może się wpisać - powiedziała Greszta.