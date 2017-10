Woś: Zaostrzenie kar za przestępstwa gospodarcze już przynosi wymierne efekty

Trwają prace nad Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Być może w ramach tego rejestru znajdzie się również miejsce dla oszustów, którzy dokonali przestępstw skarbowych - zapowiedział Michał Woś wiceminister sprawiedliwości w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie telewizji wPolsce.pl

Woś zapowiedział również, że jutro resort sprawiedliwości przedstawi szczegóły ustawy reprywatyzacyjnej. W jego ocenie nowe przepisy skutecznie uniemożliwią w przyszłości przestępcze działania, do jakich dochodziło nie tylko w Warszawie, ale także w innych polskich miastach.

Wiceminister pytany przez Macieja Wośko redaktora naczelnego Gazety Bankowej, o komisję śledczą ds. wyłudzeń VAT wyraził nadzieję, że taka komisja powstanie.

Wydaje mi się, ze tak gigantycznej afery jak wyłudzeń VAT, to nie było w historii całej III RP. Szacuje się, że łączna skala wyłudzeń to 240 mld zł. Dla porównania 500 + kosztowało 25 mld zł. - dodał Woś

Temat wyłudzeń VAT, to jest temat absolutnie priorytetowy dla prokuratury jak i resortu sprawiedliwości. Komisja śledcza jest potrzebna, chociażby dlatego że mogłaby skupić się zwłaszcza na odpowiedzialności politycznej, odpowiedzialności osób, które doprowadziły do tego, że te instytucje państwowe nie działały prawidłowo - uważa wiceminister sprawiedliwości

Pytany o stan cyberbezpieczeństwa Woś ocenił, że Polska pod tym względem nie jest zaniedbana.

Na tle UE jesteśmy „krok do przodu”, ale jednak w tych czasach kiedy całe nasze życie intensywnie się informatyzuje i przenosi do cyberprzestrzeni, ten temat staje się kwestią podstawową i to nie tylko pod względem wpływu na gospodarkę, obronność ale też na całe państwo - ocenił wiceminister Woś.