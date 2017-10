Rośnie zainteresowanie bankowością mobilną

Bankowość mobilna rośnie bardzo szybko, stąd bank wprowadził nową wersję aplikacji Peopay - powiedział w „Wywiadzie gospodarczym” Bartosz Zborowski, dyrektor biura projektów strategicznych Pekao. Dodał, że bankowi zależało na uproszczeniu procesu płacenia komórką.

Dodał, że bank duży nacisk postawił na „user experience” czyli doświadczenie użytkownika-klienta.

Jeśli klient ma do czynienia z przyjemną w obsłudze aplikacją, to często będzie do niej wracał. W naszym przypadku, zanim zaczęliśmy prace nad bankowością mobilną, najpierw zapytaliśmy klientów o to, czego oczekują, dopytywaliśmy czy idziemy w dobrym kierunku, czy to jest przyjazne i intuicyjne rozwiązanie. Klienci powiedzieli nam, że jeszcze nie wszyscy w Polsce mają smartfony, to jest tak, że 75 proc. korzysta ze smartfonów i do tego nie wszyscy potrafią ściągać aplikacje – powiedział.