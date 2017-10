Szalecki: Przyspiesza rozwój technologii kosmicznych

Rozwój technologii stosowanych w przemyśle kosmicznym przez wiele lat stał w miejscu i utrzymywał się na poziomie tego, co wymyślono w latach 80 -tych. To zaczęło się zmieniać jakieś 10 lat temu, m.in. dzięki dynamicznemu rozwojowi elektroniki - mówił w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl Aleksander Szalecki, członek rady nadzorczej Creotech i prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej

Ta zmiana w przemyśle kosmicznym daje szansę również polskim firmom. Na przykład Creotech chce stworzyć modułowy system budowy satelitów. Klient sam będzie wybierał, co chce umieścić w takiej sondzie.

Największym kosztem w przemyśle kosmicznym jest ten związany z wyniesieniem na orbitę. Za to dostarczanie danych z kosmosu stało się znacznie tańsze, wiec są one coraz częściej wykorzystywane w różnych obszarach np. rolnictwie czy meteorologii - tłumaczył Aleksander Szalecki w rozmowie z Markiem Siudajem, redaktorem wGospodarce.pl, na antenie wPolsce.pl

W Polsce są również firmy, zajmujące się rozwojem robotyki. Wśród nich jest Robotics Inventions, która rozwija m.in. technologię nazwaną „rojem robotów”.

Jeśli wpuścić do lasu roboty z zadaniem szukania grzybów, to będą one zachowywać się tak, jak wynika z programu, będą nawet takie, które poczekają aż grzyby wyrosną. Jeśli jednak zastosować technologię roju, w ramach której roboty wymieniają się informacjami, to zoptymalizują swoją pracę – np. podzielą las na sektory – mówił Szalecki.