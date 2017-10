Poczta Polska w 9 miesięcy zwiększyła przychody o 400 mln zł

Poczta Polska w tym roku chce zwiększyć swoje przychody aż o 600 mln zł, czyli o 12 proc. Jak powiedział Przemysław Sypniewski, prezes przedsiębiorstwa, w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl, ten plan zostanie zrealizowany.

Po wrześniu mamy wzrost przychodów o ponad 400 mln zł, a w biznesie pocztowym najlepszy jest IV kwartał. Jeśli nie pojawią się jakieś niespodziewane koszty, to uda nam się zwiększyć przychody i jednocześnie osiągnąć niewielki plus – powiedział Przemysław Sypniewski w rozmowie z Maciejem Wośką, redaktorem naczelnym Gazety Bankowej.

To, że mimo dużego wzrostu przychodów Poczta chce uzyskać jedynie niewielki wynik dodatni, wynika z planów przedsiębiorstwa.

Przyjęliśmy założenie, że pieniądze, które pozyskamy, będziemy inwestować. Jedną z najważniejszych inwestycji jest ta w kapitał ludzki. Kiedy przychodziłem do Poczty, podstawowe wynagrodzenie w spółce wynosiło 1,9 tys. zł, teraz, po 1,5 roku, jest to już 2,3 tys. To ciągle mało, ale trzeba pamiętać, że dla nas podwyżka o 100 zł oznacza wzrost kosztów o 200 mln zł – mówił Sypniewski.