Małżeństwo leasingu i przedsiębiorczości

Gościem Macieja Wośko w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPoslce.pl był dziś prezes zarządu PKO Leasing Andrzej Krzemiński. Jak można sondować z wypowiedzi wicepremiera Morawieckiego i z dużego zainteresowania instytucji publicznych i dużych instytucji finansowych chęcią pomocy lub poszerzania współpracy z mniejszymi podmiotami, nadchodzący rok będzie należał do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Możliwość skorzystania z leasingu jest jednym z elementów zachęcających do zakładania działalności i rozwijania firmy

Ja jestem zafascynowany aktywnością gospodarczą polskiego społeczeństwa. Z leasingiem jestem związany ponad 12 lat. Z moich obserwacji, w momencie, gdy zwiększa się stopa bezrobocia, zwiększa się liczba rejestracji firm w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Polacy mają coś takiego we krwi, że w miejsce wycieczki do Urzędu Pracy rejestrują swoją działalność gospodarczą. Mamy przedsiębiorczość we krwi. Polacy to bardzo przedsiębiorczy naród. A gdzie w tym leasing? Mamy odwagę podjąć działalność gospodarczą, mamy odwagę mieć pomysł, ale żeby mieć pomysł trzeba mieć na to pieniądze - i w tym momencie pojawia się leasing.

Leasing jest równorzędnym produktem do kredytów i innych formami finansowania, jednak różni się od nich znacząco.

Załóżmy, że mamy startup. Jest pomysł, ale potrzebny jest samochód, biuro, drukarka 3d, itd. Bierzemy kredyt na coś i to kupujemy. W przypadku leasingu, jako firmy leasingowe, my dodatkowo wkładamy kapitał do samochodu osobowego, do tej drukarki, itd. Dodatkowo my, jako doradcy – firmy leasingowe - wiemy gdzie ten samochód kupić. Kupując samochody w dużej liczbie, mamy ciekawe upusty i możemy się nimi podzielić z naszymi klientami. Często, dla mikrofirmy, a nawet firmy średniej wielkości, doradca leasingowy jest kimś na kształt doradcy finansowego, bo wie dlaczego np. trzeba kupić wózek widłowy z takim silnikiem, a nie innym, gdzie należy ten wózek kupić i gdzie oraz ciekawą ofertę, razem z ofertą ubezpieczenia.

Czy ten rok będzie należał do małych i śrendich przedsiębiorców? Można sondować właśnie na porzykładzie branży leasingowej.

Jeżeli mamy uzyć branży leasingowej do udowowdnienia tej tezy to branża leasingowa mówi: tak. Branża leasngowa rośnie 13% rok do roku, a PKB 4%. Wyprzedzamy tempem wzrostu dużą część gospodarki.

Mała, czy średnia firma nawet jeśli mam pomysł, potrzebuje kapitału i najczęściej w Polsce jest to firma leasingowa. W najnowszej Gazecie Bankowej zachęcamy do lektury artykułu właśnie na temat leasingu dla mikro i małych przedsiębiorstw.

MW