Mączyńska: Bezrobocie będzie spadać

To są bardzo dobre dane, właściwie w całym okresie transformacji nie było tak niskiej stopy bezrobocia – ocenia najnowsze dane z rynku pracy prof. Elżbieta Mączyńska prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w Wywiadzie Gospodarczym

Jak dodała Mączyńska, każdą gospodarkę wolnorynkową cechuje cykliczność i każdy dobry ekonomista czy polityk wie, że w czasach dobrej koniunktury należy przygotowywać się na jej pogorszenie, także jeśli chodzi o rynek pracy.

Mamy w Polsce fatalną sytuację demograficzną, ten temat właściwie był zaniedbywany przez cały okres transformacji, należy pamiętać tez o tym, ze wielu Polaków wyemigrowało – wskazuje prof. Mączyńska, w rozmowie z redaktor Ewą Wesołowską z Gazety Bankowej.

Zdaniem prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, od 40 lat istnieje w Polsce rada polityki ludnościowej, która już wielokrotnie raportowała o alarmującej sytuacji demograficznej. Z tych raportów wynika, że do 2050 r. ubędzie nas o ok. 5 mln., a to pokazuje skalę problemu.

Prof. Mączyńska wskazała, że właśnie programy prospołeczne, prorodzinne jak 500+ to dobre działania, bo mogą załagodzić postępujący proces katastrofy demograficznej, ale nie zahamują 3 dekad zaniedbań.

To, że mamy tak niskie wskaźniki bezrobocia to również konsekwencja dobrej koniunktury, wymiernie rośnie PKB, to wszystko sprawia, że mamy niskie bezrobocie. Bezrobocie na poziomie 6,8 proc. wskazuje, że jeszcze ponad milion osób jest w trakcie szukania pracy, a nie mogą jej znaleźć, a to że jej nie mogą znaleźć wynika z takiego trudnego problemu jak niedostosowanie kwalifikacji, do tego czego szukają pracodawcy – mówiła prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, na antenie wPolsce.pl

Ludzie teoretycznie powinni szybciej znajdować pracę, a nie znajdują w skutek luki kwalifikacyjnej.

Należałoby uruchomić programy przystosowawcze, co jest zdaniem uczelni czy urzędów pracy czy po stronie pracodawcy powinni zadbać o umożliwienie przekwalifikowania się adekwatnego do potrzeb rynku pracy - dodaje Mączyńska.

Prezes skomentowała również 6 proc. wzrost wynagrodzeń

Jej zdaniem płace wzrosną szczególnie w tych branżach w których brakuje rąk do pracy, a także tych do tej pory, najniżej wynagradzanych.