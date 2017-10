Osiecki: Polski rynek akcji ma dużo do nadrobienia

Polska giełda ma potencjał do wzrostu, sprzyja jej nie tylko bardzo dobra sytuacja makroekonomiczna w kraju, ale również wzrosty na giełdach w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, które biją nowe rekordy - ocenił w Wywiadzie Gospodarczym Piotr Osiecki prezes Altus TFI, na antenie wPolsce.pl.

To na co czekamy w przyszłym roku to radykalne przyspieszenie inwestycji. Dzisiaj polska gospodarka mocno rośnie dzięki konsumpcji. W przyszłym roku należy spodziewać się dalszego wzrostu PKB - prognozuje Osiecki w rozmowie z redaktorem Markiem Siudajem z portalu wGospodarce.pl