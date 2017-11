Kongres 590 to promocja tego, co polskie

Zadaniem, zbliżającego się Kongresu 590 jest promocja tego co polskie. Polskiej myśli inżynieryjnej, produktów i usług – powiedział Mariusz Chłopik, współorganizator Kongresu 590, wiceprezes Fundacji im. S.Skrzypka w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl.

I jak dodał, nasi informatycy, inżynierowie, to „high top” światowej produkcji „2 na 3 miejsca pracy powstają w kraju nad Wisłą”.

Chłopik zapewniał, że wiele czynników wyróżnia ten Kongres.

Ja chciałbym powiedzieć o jednym, o programie, który powstaje w gronie programowym Fundacji organizacji partnerskich, które nam pomagają. 3 miesiące zajęła nam analiza tego, co dzieje się w Polsce, i zagranicą, dopiero wtedy zwróciliśmy się do naszych partnerów zewnętrznych Instytutu Sobieskiego, Fundacji Republikańskiej, Polskiego Towarzystwa Gospodarczego czy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o opinie i radę. Cały program Kongresu powstaje w biurze Fundacji, program jest pozbawiony niepotrzebnego lobbingu, który ma miejsce przy okazji innych wydarzeń i to nas odróżnia -