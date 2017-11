Najważniejsi w innowacjach są ludzie

Innowacyjność jest krokiem dalej niż przedsiębiorczość - wykorzystanie hasła innowacyjności jest jednak często mylne. Moda na innowacyjność to niekoniecznie dążenie do zysku - to bazowanie na czymś nowym - mówił w „Wywiadzie Gospodarczym” telewizji wPolsce.pl Tomasz Poniński, prezes Fundacji Innowacyjna Polska.

Często jest to pojęcie jednak nadużywane. Nie zawsze nowe rozwiązania przekładają się na nowe produkty i usługi na rynku - mówił Poniński podczas rozmowy.

Innowator mający pomysł na produkt może zaprezentować coś nowego - wskazywał prezes Fundacji Innowacyjna Polska - Część innowatorów jednak podchodzi do tego inaczej - przychodząc do inwestorów nie sprzedają go jako rewolucji ale rozwinięcie go spowoduje wzrost zainteresowania. Taki innowator odniesie sukces ale niekoniecznie musi to być sukces dla inwestorów.

Jakie pomysły realizowane są najczęściej? W każdym obszarze występują innowacje ale nie zawsze przekładają się na znaczący wzrost jakości usługi.

Często zmiana starej technologii na nową obarczona jest szeregiem ryzyk. A potem, mimo wszystko, niewielką korzyścią - tak tworzone są niewdrażalne innowacje.

Rozwiązanie danego problemu leży przede wszystkim po stronie oceny danego projektu - mówił prezes Fundacji Innowacyjna Polska - Potem to zespół gwarantuje realizację projektu. Wreszcie pozostaje nam kwestia czasu. Tutaj jest on kluczowy, bo może zdarzyć się, że ktoś nas wyprzedzi we wdrożeniu innowacji - mówi Poniński.

Najważniejsi są ludzie - to oni gwarantują, że dany projekt zostanie wdrożony a nawet jeśli nie - znalezione zostanie inne rozwiązanie - podsumowuje prezes Fundacji Innowacyjna Polska.