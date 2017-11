Haliniak: 2 mld zł tyle wynosi szara strefa w ochronie środowiska

Stan prawny, w tej chwili daje bardzo ograniczone możliwości inspektorom, do efektywnej walki z szarą strefą w ochronie środowiska. A ostatnie doniesienia medialne o służbie specjalnej ministra Szyszki są kompletnie wyssane z palca. To klasyczny fake news i bzdura - skomentował Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w Wywiadzie Gospodarczym,na antenie wPolsce.pl

Szara strefa w ochronie środowiska, szacowana jest przez Krajową Izbę Gospodarczą na 2 mld zł. Metody oszustw jest mnóstwo.

Największym problemem jest walka z niebezpiecznymi odpadami,które wjeżdżają do Polski jako odpady komunalne. Dużo jest też przypadków kiedy wyrusza ciężarówka z odpadami, ale nie dociera do celu. Jeżeli już sprawa trafia do sądu, te orzekają niezwykle niskie kary, uzasadniając wyrok niską szkodliwością czynu - twierdzi Haliniak.