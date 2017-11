Horbaczewski: Komornik to ostateczność

Dużym problem dla Polaków i całej polskiej gospodarki jest brak zakumulowanego kapitału. W dużym stopniu bazujemy na pożyczonym kapitale - ocenił Sławomir Horbaczewski ekspertem rynku finansowego i nieruchomościowego, w Wywiadzie Gospodarczym, w telewizji wPolsce.pl

Mniejszy problem jeśli zadłużamy się w bankach, gorzej jeżeli bierzemy chwilówki, bołatwo pożyczony pieniądz trudniej spłacić - dodał ekspert w rozmowie z Maksymilianem Wysockim dziennikarzem portalu wGospodarce.pl

Jak wyliczył Horbaczewski, skala zjawiska jest ogromna.

Dzisiaj mówimy o 17 mln przypadku zadłużeń,osób które sa w bardzo trudnej sytuacji, przy średnim zadłużeniu w wysokości 6 tys.zł. Co piąty Polak ma więcej niż dwie pożyczki.

Bardzo dobrze zarówno dla pożyczających jak i dla gospodarki jest rozwój sektora firm oddłużeniowych. Przedsiębiorstwa te w przeciwieństwie do komornika negocjują spłatę zadłużenia, tak by osoba z finansowymi kłopotami mogła wyjść z nich w miarę bezboleśnie, komornik z kolei to ostateczność, on nie negocjuje tylko windykuje - powiedział Horbaczewski.