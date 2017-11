Alior Bank rozpoczął działalność w Rumunii

Wysoki zysk Alior Banku w III kw. 2017 r. to zasługa mocnego ograniczenia kosztów oraz lepszych efektów przejęcia banku BPH – powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku, w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl.

W III kwartale 2017 r. zysk netto Alior Banku wyniósł blisko 190 mln zł. To więcej niż bank zarobił w całej pierwszej połowie roku oraz więcej niż spodziewali się analitycy.

Ten wysoki zysk wziął się m.in. stąd, że bank trale ograniczył koszty działania o ok. 50 mln zł, zakończyliśmy także proces integracji z bankiem BPH. Do do tego jeszcze doszła sprzedaż nieregularnych pożyczek, która dała dodatkowy zysk rzędu 40 mln zł – powiedział Filip Gorczyca, wiceprezes Alior Banku ds. finansowych, w rozmowie z Ewą Wesołowską, dziennikarką Gazety Bankowej.