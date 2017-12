Polska może być Szwajcarią XXI wieku

Współpraca między krajami Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej a Chinami – w formacie 16 plus 1 – zacieśnia się.

Podczas ostatniego spotkania, jakie odbyło się w Budapeszcie, podpisanych zostało wiele umów. To pokazuje, że współpraca tych 16 krajów naszego regionu z Chinami wchodzi na kolejny etap. Warto zwrócić też uwagę, że pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie, drugie w Budapeszcie, co pokazuje, że Polska i Węgry to kraje, z którymi Chiny chcą współpracować jak najściślej – powiedział Tomasz Krześniak z Kancelarii Jingsh w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl.