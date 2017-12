Finansowanie start-upów jest wyzwaniem

Firmy z sektora MSP zaczynające dopiero działalność mogą liczyć na wsparcie sektora finansowego i znaleźć w banku partnera – powiedział w Wywiadzie Gospodarczym Piotr Cirin z Departamentu MSP PKO BP, w telewizji wPolsce.pl

Jeśli firma nie ma zabezpieczenia rzeczowego kredytu, może starać się o uzyskanie takiej gwarancji z szeregu różnych programów operacyjnych. Jeden z nich oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego.Jest też szereg programów regionalnych udzielających gwarancji ze środków unijnych.

Jak przyznaje Cirin z PKO BP, rzeczywiście finansowanie start- upów to duże wyzwanie.

Z naszego doświadczenia wynika, że te firmy generują duże zapotrzebowanie na finansowanie co jest naturalne, każde uruchomienie działalności wymaga nakładów inwestycyjnych oraz budowy kapitału obrotowego. Jest możliwe sfinansowanie firmy zaraz po jej uruchomieniu jednak wymaga to analizy indywidualnej. Konieczny jest biznes plan oraz przede wszystkim informacja o tym jakie będzie źródło spłaty – mówił Cirin w rozmowie z redaktorem Gazety Bankowej Stanisławem Koczotem.

Jak dodał Cirin dzisiaj w ocenie analizy zdolności kredytowej coraz mniejszy udział ma ekspert, a najnowocześniejsze technologie.

Zwiększa się ilość parametrów, algorytmów, wskaźników statystycznych, które analizują szczegółowo nie tylko bieżącą sytuację potencjalnego kredytobiorcy, ale również specyfikę branży w której działa, jej perspektywy itp.- mówił Ciril z PKO BP, w telewizji wPolsce.pl.

Jego zdaniem kluczowe jest oddzielenie finansów prywatnych od służbowych.

Bardzo trudno oddzielić finanse prywatne od służbowych, a to jest kluczowe w bieżącej działalności przedsiębiorcy. Widzimy, niestety wyraźnie taką tendencję, że często przedsiębiorcy mieszają te dwa portfele, szczególnie wykorzystując służbowe środki do wydatków prywatnych – twierdzi Ciril w rozmowie z redaktorem Gazety Bankowej.

Obecnie 2/3 mikroprzedsiębiorstw finansują się same. Na drugim miejscu są kredyty bankowe, z których korzysta już co piąta firma. Jednak daleko nam jeszcze do wskaźnika w krajach europejskich, gdzie co druga mała i średnia firma posiłkuje się kredytami.

Ciril wskazał, że po fali repolonizacji w sektorze finansowych, rośnie udział kapitału polskiego w rynku leasingu, który wart jest już ok. 50 mld zł.