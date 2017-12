Coraz mniej Polaków ma problemy ze spłatą zobowiązań

80 proc. gospodarstw domowych nie ma problemów z obsługą swoich zobowiązań finansowych i jest to najlepszy wynik od 11 lat, wynika z badań przeprowadzonych przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych wraz z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH o czym mówił Andrzej Roter, prezes Konfederacji, w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl.

To, co w głównej mierze wpływa na to, że płacimy lub nie płacimy, to takie sytuacje życiowe, które są związane z budżetem jaki jest do naszej dyspozycji. Z naszych badań wynika, że rośnie liczba gospodarstw domowych, które twierdzą, że nie mają problemów ze spłacaniem swoich zobowiązań – mówił Roter.

Dodał, że „to jest zjawisko, które obserwujemy od wielu lat. Badania, które prowadzimy co kwartał pozwalają na monitorowanie wielu zjawisk, a jednym z nich jest to, w jaki sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań i to jest znakomita wiadomość”.

Wśród pytań, postawionych przez badających, było także to czy spłacanie długów jest obowiązkiem moralnym i 95 proc. Polaków powiedziało tak.

Co do zasady, nie płacimy nie dlatego że nie chcemy, tylko dlatego że nie mamy, ale jest pewna część, która już zaciągając zobowiązania robi to nie tylko nieracjonalnie, ale z myślą, że nie spłaci bo nie będzie na to mieć. Zaciąga zobowiązanie na sfinansowanie czegoś, co chce posiadać, a to co będzie potem to nie ma znaczenia – dodał Roter.

Jak ocenił dług jest czymś naturalnym w rozwiniętych gospodarkach.

Jeśli spojrzeć na jakość kredytów bankowych w Polsce, to tych kredytów nieregularnych - w obszarze kredytu konsumenckiego - jest w granicach 4-5 proc. czyli zdecydowana większość nie ma z tym problemów czyli z oszacowaniem tego czy robią to racjonalnie, czy nieracjonalnie – mówił szef Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych.

I dodał, „jeśli mówimy o długach to każdy ma doświadczenie z długami, mam np. na myśli zakup usług telekomunikacyjnych w kredycie”.