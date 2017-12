Mania bitcoina może okazać się bardzo niebezpieczna

Expose nie wywarło na inwestorach żadnych reakcji, natomiast dużo większe znaczenie dla rynku kapitałowego może mieć reforma emerytalna, która w tej chwili odłożona została na półkę - powiedział w Wywiadzie Gospodarczym Kamil Cisowski, CFA dyrektor zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, na antenie telewizji wPolsce.pl

Jego zdaniem im szybciej nastąpi likwidacja funduszy emerytalnych tym lepiej.

W tej chwili nie generują one praktycznie żadnych zysków. Rynek w tej chwili rozpatruje dwa scenariusze: albo środki tam zgromadzone trafią na indywidualne konta obywateli, albo w końcu sięgnie po nie rząd - mówił Cisowski w rozmowie Markiem Siudajem redaktorem portalu wGospodarce.pl

W ocenie Cisowskiego, jeśli dalej nic nie będzie się działo w związku z funduszami emerytalnymi, staną się one reliktem, który będzie systematycznie tracił na znaczeniu.

Dyrektor z Xeliona odniósł się również do inwestycji w kryptowaluty.

To co jest niebezpieczne, to fakt iż coraz więcej osób, które nie mają wiedzy o rynkach finansowych, inwestują w kryptowaluty, szczególnie w bitcoina, którego wartość w ciągu roku wzrosła o 2 tys. proc. - powiedział Cisowski w Wywiadzie Gospodarczym.