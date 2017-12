10 mld na walkę ze smogiem

Główną odpowiedzialność za walkę ze smogiem ponoszą samorządy. Ze 130 mld zł, które posiadają urzędy marszałkowskie część można przeznaczyć na ochronę powietrza. To głównie małe kotłownie i gospodarstwa domowe, które są poza jakąkolwiek kontrolą odpowiadają za powstający smog - mówił w Wywiadzie Gospodarczym Artur Michalski wiceprezes NFOŚiGW

Dlatego też - jak dodaje Michalski- to edukacja docierająca do indywidualnych gospodarstw powinna być głównym narzędziem w walce z trującym powietrzem.

Jego zdaniem, sytuacja została opanowana jeśli chodzi o emisję dużych zakładów przemysłowych, które są pod kontrolą i muszą spełniać rygorystyczne normy.

Wiceprezes uważa też, że dużym błędem była sprzedaż sieci ciepłowniczych, w ręce zagranicznych inwestorów.

Jak tłumaczy Michalski gdyby nadal sieć została w gestii miasta, w mniejszym stopniu patrzono by przez pryzmat maksymalizacji zysków, tymczasem większość polskich miast posprzedawała już zagranicznym inwestorom spółki komunalne.

Najlepszym przykładem są działania Hanny Gronkiewicz Waltz prezydent Warszawy, która sprzedała sieć ciepłowniczą, francuskiemu inwestorowi. Znam osobiście taki przypadek, w którym pewna grupa mieszkańców chciała zostać podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej. Niestety firma francuska stwierdziła, że jej się to nie opłaca, bo za mały zysk. Gdyby samorząd nadal trzymał piecze, na pewno by zareagował, a zyski które teraz wyciska z rynku inwestor zagraniczny, zasilałyby budżet gmin i z tych środków można by również wygospodarować fundusze na ochronę powietrza - uważa wiceprezes NFOŚiGW w rozmowie z finansistą Jerzym Bielewiczem.