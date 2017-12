W eksporcie to polskie firmy prowadzą natarcie

Mamy bardzo dużo zgłoszeń. Na każdą rundę naboru zgłasza się po kilkaset osób. Są to osoby z różnym doświadczeniem, dużym i małym. Naszym zadaniem było wstrzyknięcie nowego talentu osób które normalnie odbijałyby się od MSZ dlatego, ze nie maja w rodzinie dyplomaty, albo nie miały dziadka komunisty - ocenił zmianę w postrzeganiu PAIH w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. To też instytucja niezwykle ważna da polskiego eksportu, o którym jako o części gospodarki dużo ostatnio mówimy. Coraz głośniej i wyraźniej też słychać, że wynik PKB w przyszłym roku będzie bardzo zależał właśnie od eksportu. PAIH jest instytucją, która wspiera też polskie przedsiębiorstwa szukające kontrahentów za granicą. Co zmieniło się pana zdaniem przez ten rok?

Wydaje mi się, że wszystko się zmieniło - powiedział Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. - Z jednej strony wartość inwestycji w tym roku jest o 40 proc. wyższa od wartości inwestycji w zeszłym roku. Założyliśmy 20 biur handlowych na całym świecie. Przygotowaliśmy fundamenty pod szybkie otwarcie w przyszłym roku kolejnych kilkudziesięciu biur, tak żeby polski podatnik i przedsiębiorca miał w przyszłym roku do dyspozycji w przyszłym roku już 50 biur. To był dla nas zaszczyt, że pan prezydent osobiście otworzył nasze nowe biura w Meksyku i Wietnamie. Jest ustawa o PAIIH, która nareszcie reguluje działalność, bo PAIZ, poprzednik, takiego dokumentu nie miał. Obsłużyliśmy 7 dużych międzynarodowych imprez handlowych. Obsłużyliśmy ponad 2000 podmiotów gospodarczych, szukających informacji. Wydaje się, że tych sukcesów jest naprawdę sporo - dodał.

Bardzo pomogło uporządkowanie relacji i domeny kompetencji dotychczasowych podmiotów, które ze sobą czasem konkurowały w działalności związanej z ekspansją.

Te kompetencje były w różnych podmiotach, zostały przeniesione do PAIH. Potrzebne było uporządkowanie tego boiska do gry - ocenił Tomasz Pisula. - To powinno być intuicyjne i myślę, ze ten intuicyjny podział zrobiliśmy. Koordynujemy też wydawanie państwowych pieniędzy między sobą. Poza wszystkim jako szefostwo w tych instytucjach się lubimy. Przyszliśmy wszyscy z biznesu. Szef, czyli w tej chwili już premier Morawiecki też przyszedł z biznesu i wprowadził takie korporacyjne rozliczanie z efektów pracy - dodał.

Wcześniej, zdaniem prowadzącego Wywiad Gospodarczy Macieja Wośko, redaktora naczelnego Gazety Bankowej, było tak, że słysząc hasło PAIZ eksporterzy mówili: PAIZ?, byle się nie wtrącali do tego, co chcę zrobić, bo nic z tego nie wyjdzie. To się już bardzo zmieniło.

Cieszę się, że to się zmienia. Jeżeli to jest tak, że jak firmy działają same na rynkach zagranicznych, bez potrzeby angażowania nas, to super - będzie więcej miejsca la tych, którzy potrzebują. Ale staramy się stać frontem do klienta. Zmieniliśmy podejście na pro klienckie, które przenieśliśmy z sektora prywatnego, z którego w większości przeszliśmy - powiedział prezes PAIH.

PAIH prowadzi też nabory nowych pracowników. Zamierza w najbliższym czasie przyjąć 200 osób. Chętnych do pracy w tak tworzonych strukturach dyplomacji nie brakuje - ocenił Pisula.

Wydarzenie wieńczące rok, czyli nagrody PAIH dla firm współpracujących z agencją. Uhonorowano przedsiębiorców, którzy wybitnie zasłużyli się w obszarze inwestycyjnym. W kategorii wartość inwestycji nagrodę otrzymała firma LG Chem z Wrocałwia, w kategorii wielkość zatrudnienia nagrodę otrzymała JP Morgan zapowiadający stworzenie w Warszawie dużego centrum finansowego. W kategorii najważniejsza inwestycja w obszarze nowoczesnych technologii nagroda powędrowała do firmy JCommerce, a w kategorii dynamika ekspansji nagrodę zdobyła firma TDJ SA. W kategorii instytucja otoczenia biznesu nagrodę otrzymała AutomotiveSuppliers.pl. Czy warto nagradzać takie firmy?

Jak nie nagrodzić LG Chem, który w zeszłym roku stwierdził, że Polska nedzie sercem produkcji a jednocześnie z roku na rok potroił nakłady na inwestycje - ocenił prezez PAIH.

O roli PAIH w tej grze o inwestycje i eksport na światowym biznesowym boisku prezes PAIH ocenia rolę agencji dość skromnie.

Patrząc na całość naszej gospodarki, w zasadzie każda branża jest naszą narodową specjalnością. Jeżeli chodzi o eksport, sprzedajemy wszystko wszędzie. Sprzedajemy w dobrych cenach rzeczy wysokiej jakości. Jako agencją cieszę się, że jesteśmy taką wisienka na torcie, takim elementem końcowego wsparcia. Jesteśmy takimi pomocnikami w napadzie / ataku, używając futbolowego języka, ale jednak to polskie firmy prowadzą to natarcie. Cieszę się, że możemy pomóc w momencie oddania strzału, ale to jest nadal tylko asysta - ocenił prezes Pisula.

mw