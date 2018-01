Konstytucja dla elektromobilności już jest

Wiceminister energii Michał Kurtyka, określił przyjętą przez rząd ustawę o elektromobilności jako „konstytucję dla elektromobilności” i ja się pod tym podpisuję - powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym Gazety Bankowej, w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl.

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności został przyjęty przez Radę Ministrów w ostatnich dniach ubiegłego roku.

I dodał, że ta ustawa, „to jest pierwszy krok do podjęcia działań, aby elektromobliność (…) stała się powszechna”.

Zwrócił uwagę na to, że ustawa reguluje reklacje między operatorem punktu ładowania, punktem ładowania, operatorem systemu dystrybucyjnego, a w końcu właścicielem auta elektrycznego. Jak dodał „najpierw musi powstać infrastruktura”.

Zbudujmy najpierw infrastrukturę a potem będziemy napędzać rynek sprzedaży. (…) Mamy stworzone ramy i w nich będzie się elektromobilność rozwijała punkty lokalizowane przydomowo, to są punkty wolne, ale one służą do ładowania powolnego. Właśnie w nocy chcemy ładować samochód i to rozporządzenie o tańszej taryfie nocnej jest pod tym względem korzystne – uważa Mazur.