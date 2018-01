Nowe PZU skupia się na kliencie

Nowe technologie sprawiają, że tradycyjne postrzeganie roli firm ubezpieczeniowych przechodzi do historii.

Właśnie nowe technologie mają być jedną z dziedzin, na które stawia Grupa PZU w swojej strategii. Dzięki nim bowiem będzie można przewidzieć, jakie ryzyka zagrażają klientowi. To jednak wymaga również zmian w całej grupie.

Żeby pomagać klientowi w ochronie tego, co jest dla niego najważniejsze, a więc życia, zdrowia, majątku i oszczędności, musimy zmienić podejście. Nie możemy mówić o naszych produktach, ale musimy rozmawiać o potrzebach klienta, o tym, jaka jest jego sytuacja – powiedział prezes Grupy PZU w rozmowie z Maciejem Wośką, redaktorem naczelnym Gazety Bankowej.

Aby ułatwić porozumienie z klientem, PZU musi zmienić również swoje produkty.

Obecnie jest ich tak dużo, na dodatek w wielu odmianach, że nikt nie był w stanie ich wszystkich sprzedawać w jednym miejscu. Dlatego chcemy zmniejszyć ich liczbę do 10, mają one dotyczyć tych właśnie potrzeb, o których mówiłem, a więc ochrony majątku, życia, zdrowia i oszczędności. Chcemy, aby nasi sprzedawcy znali te produkty i umieli je dobrać do potrzeb klienta – powiedział Paweł Surówka.