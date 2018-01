Poczta Polska nadrabia technologiczne zaległości

Poczta Polska jest firmą, która nadrabia zaległości ostatnich wielu lat zaniedbań we wprowadzaniu rozwiązań technologicznych – mówił w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej”, w „Wywiadzie Gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy firmą, która nadgania zapóźnienia w rozwiązaniach technologiczne. istnieje konieczność nadrobienia zaległości nawet kilkudziesięcioletnie. I my mamy obowiązek to nadrobić, a jednocześnie rozbudowa sieci logistycznej – mówił Sypniewski.