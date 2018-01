Przyszłość Polski zależy od startupów

Startupy są bardzo ważne dla rozwoju Polski. Uważam, że przyszłość Polski zależy od sukcesu polskich startupów - mówiła, w Wywiadzie Gospodarczym, na antenie wPolsce.pl, Bogusława Cimoszko–Skowroński z zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej

Jej zdaniem główną przeszkodą w rozwoju takiej młodej firmy są przede wszystkim bardzo duże trudności w przedarciu się na globalne rynki.

Żeby odnieść sukces musi się odpowiednio wyskalować na wielu rynkach. Żeby móc to osiągnąć potrzebuje wsparcia w każdym obszarze działalności. To właśnie ułatwia taki konkurs jak Mass Challange. Ten konkurs udostępnia młodym firmom sieć kontaktów niezbędnych do dynamicznego rozwoju startapu - mówiła Cimoszko–Skowroński w rozmowie z redaktorem portalu wGospodarce.pl Maksymilianem Wysockim.

Jak tłumaczy ekspertka, jesteśmy krajem położonym w Europie Wschodniej, który przez wiele lat był odizolowany od ważnych trendów, które działy się w krajach rozwiniętych.

Żeby nadrobić musimy z powrotem nawiązać relacje i kontakty, żeby połączyć się z tamtejszymi firmami. Konkurs Mass Challenge jest właśnie dobrą okazją, do tego żeby połączyć kontakty pomiędzy firmami polskimi, a zagranicznymi - dodała ekspertka z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej.

Z kolei Grzegorz Pawlicki dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta PKO BP ocenił, że tegoroczne zgłoszenia do preselekcji konkursu Mass Challenge były wielobranżowe.

Dużym przełomem będzie regulacja PSD2,która wejdzie w życie już niedługo. Nowe prawo umożliwi startupom konkurowanie z bankami - dodał Pawlicki z PKO BP.

i dodaje, że PKO BP nawiązał z Mass Challange współpracę jak tworzona jest najnowocześniejsza technologia w Europie.

Szukaliśmy również technologii dla siebie (PKO BP). Skupiamy się głównie na fintechu. Mass Challenge skupia wiele branż pobudza gospodarkę i pozwala uporządkować podejście do innowacji - twierdzi dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta PKO BP.

8 stycznia br. rozpoczął się nabór do czwartej edycji MIT Enterprise Forum Poland, jednego z największych programów wspierających rozwój start-upów w Polsce. Firmy zakwalifikowane do MIT EF Poland wezmą udział w programie akceleracyjnym realizowanym w oparciu o know-how jednego z najlepszych uniwersytetów technologicznych na świecie - Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Najlepsi mogą liczyć na komercjalizację opracowanych rozwiązań.