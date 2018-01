Chcemy uruchomić nowy program mieszkaniowy

Uważam, że podstawowym kołem zamachowym polskiej gospodarki jest mieszkalnictwo, rozwój budowy nowych mieszkań. W Polsce powinniśmy oddawać do użytku rocznie 300 tys. mieszkań. Dlatego też chcemy uruchomić nowy program dla młodych rodzin z minimum trójką dzieci - powiedział w Wywiadzie Gospodarczym,na antenie wPolsce.pl, prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Pomysł polega na tym, żeby przekierować strumień pieniędzy z programu 500 plus, z konsumpcji na inwestycje mieszkaniowe.

W założeniach program ma umożliwić rodzinom z minimum trójką dzieci zakup własnego nowego mieszkania, poprzez zaciągniecie kredytu hipotecznego w dowolnym banku komercyjnym, który będzie później spłacany będzie bezpośrednio ze środków przyznanych w ramach programu 500 plus. Program głównie skierowany jest do rodzin głównie z mniejszych miast i wsi - mówił Andrzejewski w rozmowie z redaktorem Maciejem Wośko, w Wywiadzie Gospodarczym.

Jak dodaje profesor ryzyko spłaty kredytu ma być w dużej mierze rozłożone na banki komercyjne i rząd.

Gwarancji ma udzielać BGK na kwotę do 20 proc. wartości zaciągniętego kredytu. Pomysł przewiduje również zwolnienie z konieczności wnoszenia wkładu własnego, co wynika z rekomendacji S wydanej przez KNF - opowiadał na antenie wPolsce.pl prof. Andrzejewski.

i dodaje, zaleca się oprocentowanie stałe np. na poziomie do 4 proc.

W przypadku oprocentowania zmiennego byłoby to od 2 do 7 proc., w tym ok. 1 proc. marży, przy założeniu, że stopy procentowe wzrosną ponad 5 proc. Zaletą tego programu jest to, że nie kosztuje to nawet złotówki budżet państwa - wylicza gość Wywiadu Gospodarczego.