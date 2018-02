Amber Gold lekcją dla pazernych na kryptowaluty

Kryptowaluty to dziedzina, wobec której państwo polskie powinno okazać postawę władczą i którą powinno zarządzić, nie oglądając się na innych. Z naszym doświadczeniem moglibyśmy nawet dać przykład innym - mówił w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl Stanisław Kluza, ekonomista, były minister finansów i pierwszy przewodniczący KNF

Kryptowaluty, to rynek zyskujący dziennie ponad 100 tys. nowych użytkowników. Zwolennicy twierdzą, że są atakowani przez państwa i instytucje, bo banki boją się kryptowalut. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że czeka na reakcję innych krajów europejskich i dopiero jak te kraje, np. zabronią wprowadzania i obrotu kryptowalutami lub inaczej określą swoje stanowisko, to wtedy dopiero również polski nadzór zajmie się tym tematem. Czy mamy na co czekać?

Temat kryptowalut jest sprawą, z którą powinny się w krótkim czasie zmierzyć państwa od strony regulacyjnej, ponieważ zainteresowanie kryptowalutami wiąże się z poszukiwaniem atrakcyjnych miejsc inwestowania, a więc to poważna sprawa - powiedział Kluza. - Ci, którzy stracą pieniądze, mogą mieć pretensje do państwa, że to nie ochroniło ich np. poprzez odpowiednią edukację, albo ochronę dobra publicznego jakim jest stabilność finansowa - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki mówiąc o ewentualności całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami mówi, że chciałby uniknąć sytuacji podobnej do afery Amber Gold.

Metafora jest uprawniona ale z innego punktu widzenia - skomentował Kluza. - Jeśli obywatele wiedzeni chciwością albo nadmierną skutecznością sprzedawców zostaną wciągnięci w jakiś produkt, którego nie rozumieją, to mogą na nim bardzo dużo stracić, a problem stanie się społecznym. Paradoksalnie, afera Amber Gold pełni fantastyczną rolę edukacyjną w temacie kryptowalut. Ludzie, oglądając komisję ds. Amber Gold widzą, że nie należy wchodzić w coś, czego się nie rozumie, że jeżeli coś jest tylko kreowane, a nie jest pod nadzorem państwa, to generuje ryzyka, które mogą przejść na końcu na obywateli. Dowiadują się tym bardziej, że takich tematów należy unikać. skomentował ekonomista.

Tym bardziej, zdaniem gościa Wywiadu, nie należy czekać zgodnie z rekomendacją prezesa NBP. Instytucja ta, jako pewien patron nad nadzorem makroostrożnościowym w Polsce ma istotną rolę, żeby dookreślić jak Polska powinna dobrze przygotować się do tego tematu.

Moim zdaniem nie powinniśmy czekać. Nasze umiejętności i doświadczenie z różnych zdarzeń o charakterze kryzysowym albo braku stabilności w obszarze sektora finansowego są na tyle duże i Polska ma tu na tyle dużo sukcesów, że Polska może coś zaproponować, dać pewien przykład i nawet go bronić, nawet dosyć skutecznie. 2018 rok będzie tym rokiem, w którym wiele państw będzie próbowało stworzyć jakiś szablon reguł gry. Nie tylko dlatego, żeby było bezpiecznie, ale można próbować wykluczyć unikanie płacenia podatku od zysków z obrotu kryptowalutami - ocenił Stanisław Kluza.

mw