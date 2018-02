Emilewicz o mapie drogowej dla innowacyjnej gospodarki

Sukces Elona Muska i wysłanie najcięższej rakiety po kosztach niższych niż niejedna misja NASA, to jest dla nas wszystkich przykład wykorzystania potencjału badań i rozwoju. Chcemy, żeby polskie firmy były bardziej innowacyjne. Chcemy to robić za sprawą zwolnień podatkowych i ułatwień podatkowych dla tych, którzy inwestują na badania naukowe, właśnie dlatego, że ryzykują, ale w dłuższej perspektywie to się nam wszystkim opłaca - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl

Czy konieczne było wydzielenie nowego resortu przedsiębiorczości i technologii i dlaczego pani? Minister Emilewicz powiedziała, że jej ministerstwo przeznaczone jest dla przedsiębiorców i pracuje nad tym, aby przepisy były prostsze, a w kieszeniach przedsiębiorców było więcej pieniędzy.

To są te podstawowe cele, dla których powstało ministerstwo, aby w tym drugim oddechu realizacji strategii rządu skupić się na przedsiębiorcach - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Minister zapowiedziała, że priorytetem jest lepsza współpraca urzędników z przedsiębiorcami. Dlatego w nowym rozdaniu bardzo dużo energii poświęca się nie tylko korzystnym dla przedsiębiorców zmianom prawnym, ale też edukacji urzędników w zakresie interpretacji nowych oraz dotychczasowych przepisów, które czasem utrudniają życie przedsiębiorcom. Dotyczy to także innych resortów. W nowym rozdaniu to przedsiębiorcy mają być priorytetem.

Nie tylko my chcemy być tymi, którzy pracują z przedsiębiorcami, aby warunki były przyjazne, ale chcemy skłonić do tego ministerstwa inne, które w gąszczu codziennej pracy czasami nie widzą, że ich regulacje tak bardzo dotyczą tego jak prowadzi się w Polsce działalność gospodarcza i to jest ten cel, który stawiamy sobie do końca kadencji. Czyli żeby ministerstwa, które pracują i tworzą oceny skutków regulacji, miały w pierwszej kolejności na względzie interes przedsiębiorców, bo to oni przypominam, zatrudniają ponad 50 proc. aktywnych zawodowo Polaków i to oni wypracowują ponad 70 proc. polskiego PKB - powiedziała Emilewicz.

Jak powiedziała minister Emilewicz, Zrobiliśmy dobrą rzecz. Ministerstwo Finansów przygotowało wiążące interpretacje, które dostępne są na stronach Ministerstwa Finansów, ale też ministerstwo rozsyła je do urzędów skarbowych i do stowarzyszeń księgowych. Po drugie zrobiliśmy spotkanie z 400 naczelnikami urzędów skarbowych w Polsce po to, aby urzędnik skarbowy zrozumiał jaka była intencja ustawodawcy i kiedy przyjdzie przedsiębiorca rozliczać się z ulgi B+R (na badania i rozwój), żeby przedsiębiorca na spotkaniu z urzędnikiem mógł czuć się komfortowo i swobodnie.

Ale, jak powiedziała Emilewicz, tego nie zrobi się za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Dlatego przez kilka dni szkolono w Ministerstwie Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Finansów 400 urzędników, aby wytłumaczyć im o co chodzi w uldze na badania i rozwój. Następna runda odbyła się ze stowarzyszeniami księgowych, aby ci mogli przekazać to przedsiębiorcom. Ostatnia runda miała miejsce z przedsiębiorcami.

Na poziomie dużych miast ta wiedza rozchodzi się szybciej. W tym roku chcemy zrobić taką rundę po Polsce powiatowej, w której chcemy dotrzeć do przedsiębiorców i do urzędników z informacją, jakie prawa daje konstytucja dla biznesu i jakie przygotowaliśmy ulgi dla przedsiębiorców. Mam nadzieję, że te inwestycje będą wyższe i zobaczymy to w danych GUS - powiedziała Emilewicz.

Jak powiedziała minister, już widać pierwsze oznaki rozruchu w inwestycjach.

Widzimy już jaskółki dobrej zmiany. Kilka tygodni temu prezes GUS przesłał mi SMS z wiadomością „proszę zobaczyć statystyki, które pokazują indeks Indeks innowacyjności innowacyjności polskich przedsiębiorstw”. Na 12 wskaźników 10 notuje poprawę w stosunku do ubiegłego roku. Są to właśnie wydatki na badania i rozwój, wpływy z tytułu komercjalizacji prac badawczo rozwojowych. Myślę, że udało nam się nieco przestawić ten kurs frachtowca, jakim jest polska gospodarka, i wpływamy już na innowacyjne wody - powiedziała minister Emilewicz.

Dowiedz się co jeszcze minister Emilewicz mówiła o swoich wyzwaniach, pierwszych sukcesach, o Konstytucji dla Biznesu, o dziedziczeniu firm oraz o Specjalnych Strefach Ekonomicznych i zobacz cały Wywiad:

mw