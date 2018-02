Naimski: Berlin zgodził się na budowę Nord Stream 2

Wydane przez Niemcy pozwolenie na budowę – na niemieckich wodach terytorialnych – gazociągu Nord Stream 2 jest początkiem realizacji tej inwestycji – powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznych infrastruktury energetycznej w „Wywiadzie gospodarczym” w Telewizji wPolsce.pl

Jak mówił, Komisja Europejska zaproponowała nowelizację prawa unijnego, które objęłoby „dyskusyjne” fragmenty Nord Stream 2, bo nie jest jasne jak traktować gazociąg podmorski.

W sytuacji kiedy Niemcy są przeciwni tej nowelizacji i parę krajów jest przeciwnych, ale duża część krajów jest za. Komisja Europejska rozwiązała problem ze swojego punktu widzenia, zgłosiła swój projekt, ma czyste ręce, a to, co zrobią państwa europejskie, to już nie jest kwestia KE. Komisja (…) będzie szła do wyborów do parlamentu europejskiego w 2019 r. z czystymi rękoma i co dalej z tym się stanie to już jest kwestia przede wszystkim Berlina. I w tym sensie można powiedzieć, że wydane w tej chwili pozwolenie na budowę - na niemieckich wodach terytorialnych - jest początkiem realizacji tej inwestycji, kiedy to inwestorzy nie czekają na to, co stanie się w Brukseli – powiedział Naimski.