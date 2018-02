Społeczeństwo jest odpowiedzialne za emerytury

W Wywiadzie Gospodarczym z Maciejem Wośko o wyzwaniach rynku ubezpieczeniowego w 2018 roku mówi Paweł Ziemba, prezes Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group – laureat nagrody specjalnej ubiegłorocznego konkursu ubezpieczeniowego menedżera roku „Gazety Bankowej”

Prezes Vienna Life opowiadał o wyzwaniach, jakie mają przed sobą ubezpieczyciele w nowym 2018 roku.

Podstawowym wyzwaniem dla nas jest połączenie dwóch światów: realnego z cyfrowym. Jak my ubezpieczyciele potrafimy się w tych realiach odnaleźć, jak potrafimy zdefiniować swoją usługę, ofertę. Produkty ubezpieczeniowe odgrywają wielką rolę nie tylko w życiu gospodarczym, ale każdego z nas z osobna. […] W ubezpieczeniach majątkowych czy komunikacyjnych dzisiejsza technologia przyspiesza np. cały proces likwidacji szkody. To ma służyć nam do poprawy wygody. W ubezpieczeniach życiowych „internet of things” będzie w dużej mierze budował naszą świadomość. Będzie przekładał się na „quality”: jakość życia. […] Będzie budował w nas świadomość parametrów naszego zdrowia, istotnych dla ubezpieczyciela - mówił Paweł Ziemba