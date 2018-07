Możdżanowska: "STEP to kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców"

Bardzo ważne jest budowanie skutecznego modelu współpracy między przedsiębiorcami a samorządem - mówiła w programie Mały Biznes Wielka Sprawa Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska

To właśnie mały biznes, drobne przedsiębiorstwa i średnie firmy należy określać prawdziwą, polską klasą średnią.

„Dlatego właśnie tak ważne jest budowanie modelu współpracy biznesu z samorządami” - mówiła w programie minister Możdżanowska, dodając:

„Staram się być głosem przedsiębiorców”.

Jak zaznaczyła minister należy likwidować bariery administracyjne, po to by firmy mogły spokojnie i bezpiecznie funkcjonować i się rozwijać. Należy też inicjować działania legislacyjne aby przedsiębiorcy czuli relację partnerską z urzędnikami, a nie, jak było do tej pory, nieufność.

„Sektor MŚP generuje 2/3 krajowego PKB i zatrudnia większość pracowników” - stwierdziła Możdżanowska:

„Dlatego odkąd władzę objęło Prawo i Sprawiedliwość wprowadzamy korzystne dla firm rozwiązania, np. Konstytucję dla Biznesu.”

Według minister jednak równie ważne co zmiany w legislacji są zmiany wprowadzane w myśleniu o biznesie. „Urzędnicy mają traktować przedsiębiorców w sposób partnerski. Co więcej odłóżmy restrykcje - restrykcje zostawmy dla nieuczciwych osób a przedsiębiorca jest uczciwy” - podkreśliła Możdżanowska.

Minister wskazała też na zmiany jakie rząd wprowadził w Specjalnych Strefach Ekonomicznych: „Kiedyś, przy dawnych rozwiązaniach, z ulg korzystały tylko wielkie firmy. Teraz decyduje jakość wyrobów i usług danej firmie a także to jakie miejsca pracy generuje. Tym samym więcej firm może skorzystać z ułatwień” - powiedziała Możdżanowska.

Minister odniosła się też do zaprezentowanego wczoraj programu STEP, przeznaczonego dla tych przedsiębiorców, którzy chcieliby korzystać z funduszy UE ale uważają iż nie mają know-how na temat tego jak je pozyskać lub uważają, że ich projekt nie spełnia kryteriów, np. w zakresie innowacyjności.

„Jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy UE to jesteśmy w tej perspektywie w czołówce. Problemem są inwestycje funduszy w badania, rozwój i innowacje” - wskazała minister dodając, iż przedsiębiorcy niepewni czy ich projekt spełnia kryteria mogą to łatwo sprawdzić, np. wysyłając formularz poprzez platformę http://www.poir.gov.pl/step.

Jak powiedziała minister:

„Program STEP to kolejny program wsparcia dla przedsiębiorców. Szczególnie zapraszam firmy szukające bezpośrednich instrumentów finansowania”

Na końcu programu minister odniosła się też do panującego wśród przedsiębiorców a także osób prywatnych lęku przed RODO. „W przestrzeni publicznej pojawił się strach przed RODO - uspokajam, w przypadku pytań o przetwarzanie danych i lęku o kary zachęcam do kierowania ich do mnie” - stwierdziła Możdżanowska dodając, iż w Ministerstwie Rozwoju powołano pięć grup eksperckich, które mają walczyć z „mitami na temat RODO”.