Sobków: Split payment jest elementem uszczelnienia systemu VAT

„Dzięki wejściu w podwojoną płatność chcemy zwiększyć transparentność rozliczeń z naszymi kontrahentami” - mówił Piotrowi Barełkowskiemu w Rozmowie Dnia telewizji wPolsce.pl Robert Sobków, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS SA ds. Finansowych.

„Branża paliwowa jest szczególna, także ze względu na możliwość realizować nieuczciwych praktyk. Split payment lub podzielona płatność pozwoli nam wykazać transparentność przed urzędami skarbowymi” - mówił wiceprezes uzasadniając decyzję o wejściu grupy LOTOS do tego mechanizmu.

Jak podkreślił Sobków dla państwowej firmy nieprawidłowości mogłyby być katastrofą, dlatego LOTOS pragnie zabezpieczyć się, realizując nowy model płatności jakim jest split payment. W mechanizmie tym płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Środki na rachunku VAT wykorzystuje się do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym. Mechanizm stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Mechanizm ten budzi jednak szereg wątpliwości, choćby ze względu na twierdzenie, iż wskutek jego działania będzie mniej pieniędzy na rynku.

Jak podkreśla jednak Sobków:

Dodał, że chodzi też o uszczelnienie rynku obrotu paliwami.

Jest to szczególnie ważne, bowiem w ostatnich latach wskutek wyłudzeń VAT Skarb Państwa mógł tracić nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie.

To ważny argument za tym by wejść w mechanizm split-payment, jak podkreślił wiceprezes:

Musimy zwracać uwagę na to co się dzieje w gospodarce - weszliśmy w split payment po to by dopracować mechanizm w grupie kapitałowej ale i zbadać jak zareaguje rynek. Dzięki temu możemy przyjrzeć się temu jak wyglądają rozliczenia z naszymi kontrahentami. I mamy sporą liczbę obserwacji.