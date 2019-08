Młodym Polakom nie chce się pracować? Zaskakujące dane

Czy Polakom nie chce się pracować? Wzrosła liczba biernych zawodowo. Według danych Eurostatu takich młodych osób jest w Polsce więcej niż średnio w Unii Europejskiej. Tylko co trzeci, młody Polak jest aktywny na rynku pracy Dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić? W poniedziałkowym Wywiadzie Gospodarczym na antenie telewizji wPolsce.pl Maksymilian Wysocki rozmawiał z Michałem Młynarczykiem, dyrektorem zarządzającym firmą rekrutacyjną Devire

Coraz większym problemem staje się także aktywność zawodowa Polaków. Wyniki z najnowszego badania BAEL (IQ2019) są alarmujące – liczba aktywnych uczestników rynku pracy zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do IV kwartału 2018 r., jak i analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie wzrosła grupa biernych zawodowo. W tym duży udział mają osoby młode, ponieważ tylko co trzeci młody Polak jest aktywny (34,2 proc. osób 15-24 lat), czyli pracował lub - mimo bezrobocia - aktywnie poszukiwał zatrudnienia i był gotowy do jego podjęcia .

Ciekawe dane na temat młodych przedstawił Eurostat, określając ich mianem NEET-ów (z ang. not in employment, education or training). Mają 20-34 lat, nie pracują i nie kształcą się. W całej UE jest aż 16,5 proc. NEET-ów, czyli około 15 milionów osób w wieku produkcyjnym. Polska plasuje się nieco poniżej średniej unijnej – 16,4 proc. . W prawdzie od 2013 roku odsetek NEET-ów w Polsce systematycznie spada, ale nadal jest to ogromny, niewykorzystany potencjał.

Rządowy likwidacji podatku PIT dla osób do 26-go roku życia, jest dobrą odpowiedzią na problem aktywizacji zawodowej – ocenia Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

mw