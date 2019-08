Dlaczego korporacje angażują się w politykę i LGBT? WIDEO

Dlaczego duże firmy, globalne korporacje, wspierają LGBT+ i angażują się w kwestie polityczne i światopoglądowe? Co dzieje się z komunikacją w firmach? - Doszło do pewnego wynaturzenia czegoś bardzo poczciwego i pozytywnego, mianowicie do wynaturzenia starej, dobrej filantropii - powiedział Zbigniew Lazar, ekspert ds. komunikacji i PR, który był gościem Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl

W czerwcu mieliśmy silną reprezentację międzynarodowych korporacji na paradzie równości. Wiele dużych korporacji nie tylko bierze udział w kampaniach ideologicznych, ale też zaczyna atakować ludzi myślących inaczej niż podług lewicowej ideologii, brutalnie atakując nawet większość własnych klientów. Wedle klasycznej szkoły komunikacji, starych, niezmiennych do tej pory zasad PR, jest to po prostu nieprofesjonalne.

Jak zmienia się ten świat? Dlaczego puszka gazowanego napoju z cukrem stara się mówić ludziom jak żyć? Dlaczego firmy zaczęły angażować się w kwestie światopoglądowe? Czy to dobrze, źle, czy nie ma znaczenia? Czy jednak ma znaczenie i jaki tu może być rachunek zysków i strat? Jakie są już znane efekty?

