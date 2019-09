KRYNICA Czy trzeba nam więcej cudzoziemców?

Pracodawcy narzekają na to, że potrzebujemy rąk do pracy. Cudzoziemskich rąk do pracy. Czy nie można przyspieszyć procedur związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, gdyż ci narzekają, że trwają one zbyt długo, wg. Najwyższej Izby Kontroli

Ta procedura, którą mamy obecnie, przyjeżdżania do pracy do Polski na krótki czas na tzw. oświadczenia dobrze się sprawdza. W zeszłym roku takich oświadczeń było ok. 1,5 mln, w tym roku do końca lipca, było już ponad 800 tys. Jest duże zainteresowanie. Procedury się sprawdzają – ocenił Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

A dłuższe okresy zatrudnienia i zezwolenia na dłuższy okres? Czy warto pomyśleć o dużych ułatwieniach procedur dla osób bardziej wykwalifikowanych?

W przypadku pracowników wykwalifikowanych to już kwestia zezwoleń na pracę. Tu zmiany są wprowadzane. Zwolniliśmy z testów rynku pracy tam, gdzie są największe problemy z pracownikami. Ale podstawową rzeczą jest bezpieczeństwo. Po to są wizy i po to są zezwolenia na pracę, np. żeby nie było osób karanych – dodaje Szwed.

Krynica 2019 / autor: Organizator

mw