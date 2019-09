Kierowco! To bardziej niebezpieczne niż myślisz!

PZU ruszyło w tym tygodniu z ogólnopolską kampanią społeczną pod hasłem „Prowadzisz? Odłóż telefon” - bardzo potrzebną akcją, bo wyniki badań i testów PZU w tym zakresie są alarmujące. Gościem dzisiejszego Wywiadu Gospodarczego była Dorota Macieja, członek zarządu wiceprezes PZU Życie

Czy prowadzenie samochodu i jednoczesne korzystanie z telefonu jest czymś częstym, nieczęstym, nagminnym i czy jest niebezpieczne? Kierowcy sądzą, że jest to bezpieczne. Zaprzeczają temu zlecone przez PZU naukowe ekspertyzy i testy. Wynika z nich, że jedna sekunda nieuwagi, gdy wybieramy w telefonie numer albo piszemy wiadomości, to przy prędkości 50 km na godzinę aż 13 przejechanych metrów. To radykalnie większe ryzyko wypadku. Tymczasem prawie 60 proc. polskich kierowców przyznaje się, że rozmawia w trakcie jazdy przez telefon, trzymając go przy uchu. Co trzeci kierowca uważa jednocześnie, że ma podzielną uwagę i telefon przy uchu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

ZOBACZ CAŁY WYWIAD:

Był to eksperyment, w którym wszyscy uczestnicy wiedzieli, że biorą udział w eksperymencie. Na co dzień nasza uwaga jest jeszcze mniej skupiona. Stąd oczywisty wniosek, że te liczby z eksperymentu są zaniżone w porównaniu do rzeczywistości, a i tak robią wrażenie.

To nie jedyne działania, w jakie angażuje się PZU. Do innych projektów należała bezprecedensowa akcja, polegająca na bezpłatnym wakacyjnym ubezpieczeniu od wypadków wszystkich dzieci w Polsce. Samemu bezpieczeństwu na drodze służą przekazane bezpłatnie przez PZU światła odblaskowe, które trafiły do 1,6 mln polskich uczniów. Bezpieczeństwu kierowców służy nowoczesny system ratunkowy PZU GO, a więc montowane w autach czujniki automatycznie wzywające pomoc w razie wypadku. PZU prowadzi też m.in. akcję na rzecz „korytarzy życia” na autostradach i edukacyjny program „Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU”.

mw