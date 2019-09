Prowadzisz z telefonem? Ten reportaż musisz zobaczyć! WIDEO

W ramach specjalnego wydania „Wywiadu Gospodarczego” nasz dziennikarz, Maksymilian Wysocki, wziął udział w testach PZU Życie, by przekonać się na własnej skórze, o czym PZU Życie mówi w swojej najnowszej kampanii „Prowadzisz? Odłóż telefon”

Na to empiryczne doświadczenie złożyła się jazda po mokrej nawierzchni z utrudnieniami w postaci rozmowy telefonicznej i serii abstrakcyjnych pytań utrudniających manewry, symulacja zderzenia oraz koziołkowania. Z materiału dowiesz się też ile Twoje ciało waży w momencie zderzenia oraz ile waży twój telefon. wyniki mogą zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców.

60 proc. polskich kierowców przyznaje się do tego, że trzyma komórkę w ręku prowadząc samochód. 1/3 z nich uważa, że nie ma w tym problemu. Szacuje się, że korzystanie z telefonu podczas jazdy może odpowiadać nawet za 25 proc. wypadków i kolizji.

Jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie po to, żeby pokazać, że takie przekonanie jest zgubne. Liczby pokazują jasno, że jest to jeden z najczęstszych powodów, jeśli nie najczęstszy poważnych wypadków w Polsce. Każdy z tych wypadków, to jeden wypadek za dużo. Nie chcemy nikogo pouczać, ani straszyć, ale jako największy ubezpieczyciel w Polsce posiadamy pewne dane, którymi chcemy się z państwem podzielić i dotrzeć do kierowców - komentował Paweł Surówka - prezes zarządu PZU SA. – Przyjęliśmy jako część naszej misji, że nie chcemy być takim ubezpieczycielem, który tylko się przegląda. Nie, my chcemy pomóc zapobiegać wypadkom - dodał.

Odwrócenie wzroku na jedną sekundę przy 50 km na godzinę, to już przejechanych 13 m. W tym czasie możemy zabić człowieka, zniszczyć życie jego, jego rodziny, a także nasze i naszej rodziny.

Był to eksperyment, w którym wszyscy uczestnicy wiedzieli, że biorą udział w eksperymencie. Na co dzień nasza uwaga jest jeszcze mniej skupiona. Stąd oczywisty wniosek, że te liczby z eksperymentu są zaniżone w porównaniu do rzeczywistości, a i tak robią wrażenie.

