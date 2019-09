Rekordowe wyniki KGHM. Co się za nimi kryje? WIDEO

W KGHM dzieje się ostatnio bardzo wiele bardzo ciekawych rzeczy. Gościem Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl był Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź SA

W programie omówiono wyniki finansowe spółki za ostatnie półrocze, bieżące i planowane inwestycje. Nie zabrakło też wątku ekologicznego i „zielonych” inwestycji firmy w pytaniu dlaczego „zielona” miedź jest dziś tak ważna oraz dlaczego wątek spółki Nitroerg, którą docenił także premier Mateusz Morawiecki i jej nowa inwestycja są tak ważne.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA. odnotowała kolejne rekordy w produkcji miedzi i wynikach finansowych. W pierwszym półroczu tego roku zarobiła netto 970 mln zł, czyli o 59 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Jednym z zauważalnych trendów jest konsekwentny wzrost produkcji w Grupie Kapitałowej, w tym w chilijskiej Sierra Gorda. W samym drugim kwartale 2019 r. produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła prawie 145 tys. ton. To najlepszy wynik kwartalny od trzeciego kwartału 2015 r. W porównaniu do drugiego kwartału 2018 r. produkcja wzrosła o 24 proc.

Zysk netto jest o blisko 60 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Największe wzrosty produkcyjne obserwujemy na naszej inwestycji w Sierra Gorda, która stanowi 10 proc. produkcji KGHM-u. Zmniejszamy koszty C1, zmniejszamy koszty funkcjonowania, wychodzimy z założenia, że tylko zmienność jest niezmienna – komentuje prezes KGHM Marcin Chludziński. – To zupełnie inna sytuacja i inny komfort działania niż np. w roku 2012, gdy cena miedzi wynosiła 11 tys. dolarów za tonę, a KGHM miał wtedy ok. 13 mld zł wolnej gotówki na koncie. Gdy my przychodziliśmy do KGHM cena wynosiła ok. 6 300 tys. dol za tonę miedzi, a KGHM miał prawie 8 mld długów. Efektywizujemy produkcję, myślimy o kosztach, staramy się dbać o innowacje w rozwoju produkcji i bezpieczeństwo, to wszystko daje tak dobre wyniki – dodał prezes Chludziński.