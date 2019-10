Szefowie muszą podnieść kompetencje cyfrowe?

Czy szefowie firm musza podnieść kompetencje cyfrowe? Jaki jest poziom kompetencji szefów firm dużych i średnich? Jakie technologie są obecnie na topie? Jak nie dać się nabrać na technologię, której firma nie potrzebuje, ale która jest w modzie? Na te oraz inne pytanie Maksymilian Wysocki rozmawiał z Adamem Dzwonkowskim, dyrektorem MTC w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl

Jak podkreśla gość Wywiadu Gospodarczego, z tą wiedzą nie jest tak najgorzej, ale są to kompetencje, które trzeba stale aktualizować. W programie zdradza jak to robić.

Wskazuje, że najwyższy szczebel w firmach musi orientować się w nowych technologiach, ale wskazuje również na niedobory kadrowe kadr średniego szczebla. Liczbowo, na rynku polskim powinno być więcej specjalistów niż jest faktycznie. Gdzie w takim razie oni są?

Microsoft Technology Center to centrum kompetencji. Na otwarciu MTC obecny był Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Centra kompetencji jak Microsoft Technology Center są szczególnie istotne, bo dają szybką ścieżkę dostępu do wiedzy na różnym poziomie i dla różnych podmiotów. Zarówno dla kadry zarządzającej dużych korporacji, które przy okazji dowiadują się, co robią polskie startupy w zakresie innowacji. To jest dostęp do wiedzy także dla średnich firm, pokazujący jak przeprowadzić właściwie transformację cyfrowej swojej firmy. To jest po trzecie miejsce dla startupów, po to żeby kreować rozwiązania. Tego typu inicjatywy są bardzo cenne - powiedział Marek Zagórski, minister Cyfryzacji.