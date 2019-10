Małe i średnie firmy bardziej zagrożone cyberatakami

Czy tylko duże firmy mogą się czuć zagrożone? Zdaniem gościa programu nie, ponieważ małe i średnie firmy są często łatwym celem, co potwierdza duża liczba transakcji w bitcoinach

Czy małe i średnie firmy są bardziej, czy mniej narażone na ataki? Okazuje się, że nawet bardziej. Co dzieje się ostatnio na świecie w obszarze cyberbezpieczeństwa? Jak małe firmy powinny bronić się przed cyberatakami?

Gościem programu „Mały Biznes Wielka Sprawa” w telewizji wPolsce.pl był Łukasz Nowatkowski, dyrektor IT i członek zarządu w firmie G Data - od wielu lat związany z branżą AV. Jeden ze współtwórców pierwszej działającej szczepionki przeciwko robakowi komputerowemu Sasser, który siał zniszczenie w 2004 roku. W G DATA Polska nadzoruje prace działu technicznego, zespołu programistów oraz działu marketingu

Duże firmy mają więcej budżetu na to, by się zabezpieczyć. Mają też często specjalistów, wynajmują specjalistów z zewnątrz i trudniej się do nich dobrać. Wśród małych firm nadal jest kropla w morzu firm odpowiednio zabezpieczonych. Kupują firewalle przeznaczone dla domowych użytkowników sądząc, że to ich uchroni. Często nie mają pojęcia o cyberbezpieczeństwie i same np. otwierają porty do zdalnych pulpitów, bo przecież trzeba jakoś pracować zdalnie – mówi Łukasz Nowatkowski, dyrektor IT oraz członek zarządu w G Data.

Małe firmy są łatwym, ale czy są atrakcyjnym celem? Zdaniem Nowatkowskiego tak, ponieważ mała firma na ogół nie wykryje ataku, a jeśli wykryje, to stanie przed dylematem, czy go zgłosić. Jeśli zgłosi, to zapłaci ogromne kary ze względu na RODO, ponieważ prawo wymaga podjęcia odpowiednich kroków, by zabezpieczyć dane firmy. Dlatego jeśli taka firma staje przed dylematem, czy się zgłosić, czy zapłacić okup, może często być tak, że mała firma nie przyzna się do wycieku danych.

Analizując cyfrowe portfele widać, że zachowania mają miejsce i w związku z tym bitcoiny w świecie cyfrowym latają [za okup płaci się bitcoinami – red.] – komentuje Łukasz Nowatkowski.

Płacić okup, czy nie płacić? W darknecie pojawiają się cyfrowi „cyngle” do wynajęcia. Czy twoją firmę możezaatakować ktoś wynajęty celowo przez konkurencję?

Czy jest to popularny sposób na życie? Dziś 80 proc. ataków nakierowanych jest po to, żeby zarabiać pieniądze, kraść tożsamość, sprzedawać numery kart kredytowych, a nawet by sprzedawać reklamowe pliki cookies stron, które wielu ludzi odwiedza. Ataków powodowanych tylko chęcią pokazania swoich umiejętności jest dziś bardzo mało.

Dzisiaj wszystkie ataki służą ku temu, żeby zarabiać pieniądze. Mamy bardzo dużo cyber-zła, które skupia się przede wszystkim na atakowaniu firm lub osób w celu zarobkowym.

Łukasz Nowatkowski przestrzega przed furtkami do naszych systemów, jakimi są źle lub tylko teoretycznie zabezpieczone rzeczy z segmentu Internetu Rzeczy.

