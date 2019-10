WYWIAD GOSPODARCZY: Czy Chińczycy kontrolują Internet?

Czy Chińczycy kontrolują dziś Internet? Jak przejęli go, gdy amerykańskie elity spały? Kto rządzi dziś cyberprzestrzenią? Kto nią manipuluje? Jak zagrożona jest demokracja w internecie i przez internet? Kto szpieguje dzisiaj kogo? Jak duże firmy szpiegują wszystkich, w tym siebie nawzajem? Jak kradną sobie poufne informacje? Te i inne zagadnienia będą osią ruszającego za kilka dni Cybersec Forum. Maksymilian Wysocki rozmawiał w poniedziałek z Robertem Siudakiem z Instytutu Kościuszki o agendzie najnowszego forum w „Wywiadzie Gospodarczym” na antenie telewizji wPolsce.pl

Cyfrowa demokracja i bezpieczeństwo cyfrowe będzie jednym z głównych tematów poruszanych podczas tegorocznego Cybersec Forum, które startuje już za kilka dni.

Będziemy zastanawiać się jak zabezpieczyć to cyfrowe DNA nie tylko naszych technologii, ale i naszego społeczeństwa i naszej gospodarki, bo staramy się pokazać już po raz piąty na Cybersec Forym, że cyberbezpieczeństwo to nie jest tylko wyzwanie techniczne. To nie jest tylko wyzwanie dla osób, które siedzą przy komputerach, programują, czy zabezpieczają nasze sieci. To wyzwanie, o którym wszyscy musimy myśleć – powiedział Robert Siudak, dyrektor ds. współpracy i realizacji projektów z Instytutu Kościuszki.

Na co realnego można dziś wpływać w sferze wirtualnej? Jak zwrócił uwagę Maksymilian Wysocki, niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę jak bardzo to, co jest w internecie i mediach społecznościowych wpływa na zmianę naszych postaw i nasze opinie. W Polsce Twitter i zawirowania na nim mogą być głośne, ale nie mają przełożenia na opinię publiczną z racji niewielkiej liczbowo społeczności twitterowej. Zupełnie odwrotnie wygląda to na polskim Facebooku.

Rzeczywiście, cyberprzestrzeń stała się źródłem wiedzy o całym otaczającym nas świecie. Według badań z ostatniego roku, 72 proc. Polaków czerpie codziennie informacje i wiadomości ogólne z platform społecznościowych – podkreśla Robert Siudak. – Jednocześnie badania Massachusetts Institute of Technology na bazie kilku milionów tweetów (w USA) wykazały, że na Twitterze fake-newsy rozprzestrzeniają się jednocześnie o ponad 70 proc. szybciej – dodał ekspert.

Kto stoi za dezinformacją i „mąci” w Internecie? Nie tylko Rosjanie.

Jest kilka wektorów ataków na wspólnotę NATO. Jednym z wielu jest Rosja, ale kolejnym są Chiny i o tym też będziemy szeroko dyskutować na tegorocznym forum. Chiny coraz śmielej w coraz większym zakresie i z coraz lepszymi skutkami technologicznie, ale nie tylko, wpływają na to, co się dzieje w cyberprzestrzeni – skomentował Siudak.

Spotkanie z autorem książki „Jak Chińczycy przejęli internet gdy Amerykanie spali”? [ang. „Stealth War: How China Took Over While America’s Elite Slept” - red.], to tylko jeden z wielu interesujących wątków tegorocznego Cybersec. Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.