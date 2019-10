Ta technologia zmieni świat, ale czy Polska skorzysta?

Trasa Warszawa-Kraków pokonywana w jedną godzinę, a do CPK w 10 minut? Tak. Możliwe niedługo? Tak. Odmieni gospodarkę? Tak. Polską gospodarkę? Jak zwykle, nie jest to takie oczywiste. A co jeśli jednak innowacyjna, polska, technologia nie będzie wdrożona w Polsce? Gościem Maksymiliana Wysockiego we wtorkowym Wywiadzie Gospodarczym był Paweł Radziszewski, dyrektor ds. technologii w Hyper Poland

Młodzi, zdolni absolwenci Politechniki Warszawskiej. Ambitni! Konkurujący na tym polu z multimiliarderami takimi, jak Richard Branson - założyciel Virgin Hyperloop One, czy Elon Musk z jego Hyperloop/SpaceX. Polacy udowadniają, że superszybką kolej da się zrobić wielokrotnie taniej niż proponują globalni liderzy innowacji technologicznych. Mimo to, jak zawsze, powstaje pytanie: a co jeśli nic z tego w Polsce nie będzie?

Byłoby szkoda, bo mamy w sobie tę polską, patriotyczną nutę, że chcielibyśmy przede wszystkim pomóc polskiej gospodarce, ale na brak zainteresowania największych na świecie nie narzekamy – mówi Paweł Radziszewski z Hyper Poland.

Dla tej firmy nic się nie stanie, bo w kolejce do niej już stoją największe firmy kolejowe i transportowe na świecie, obecne zresztą na zeszłotygodniowej demonstracji działającego prototypu w skali 1:5. Ewentualnie straci tylko polska kolej i gospodarka, bo ta polska technologia może odmienić i jednak najprawdopodobniej odmieni oblicze transportu nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo jest po prostu prostsza i wielokrotnie tańsza niż rozwiązania znanych tuz biznesu.

Czy doczekamy się hiper szybkiej kolei w Polsce? Jak bardzo ten projekt może odmienić transport i biznes? Za ile pieniędzy i czasu będzie gotowy?

